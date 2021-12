AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 1 DE JANEIRO DE 2022 ATÉ SEXTA-FEIRA, 7 DE JANEIRO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 1 DE JANEIRO DE 2022

América

(*) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Réveillon - (até 3 de Janeiro 2022)

SANTIAGO (Chile) - Presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, anuncia formação de seu gabinete - (até 31 de Janeiro 2022)

BOLÍVIA - Bolívia exigirá caderneta de vacinação anticovid no acesso a locais públicos -

NOVA YORK (Estados Unidos) - Posse do prefeito de Nova York, Eric Adams -

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Vacina anticovid se torna obrigatória para estudantes da Califórnia -

Ipiales (Colômbia) - Fronteira entre Equador e Colômbia reabre para pedestres e veículos - 19H00

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Fim do mecanismo de controle europeu de exportações para vacinas anticovid -

PARIS (França) - França assume a presidência rotativa da UE -

(*) FRANÇA - Coronavirus/Covid-19 : acompanhamento da crise sanitária na França - (até 1 de Março 2022)

BRUXELAS (Bélgica) - 20º aniversário da entrada em circulação do euro -

BERLIM (Alemanha) - Alemanha assume a presidência do G7 -

ÁUSTRIA - Entra em vigor a legislação que permite o suicídio assistido -

FRANÇA - Entra em vigor a proibição a embalagens plásticas para a maioria das frutas e legumes -

PALMA (Espanha) - Entrada em vigor de restrições a chegadas de navios de cruzeiro -

SAGRES (Portugal) - Início da tentativa da travessia do Atlântico a remo pelo francês Jean-Jacques Savin -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco celebra missa de Ano Novo - 07H00

VIENA (Áustria) - Filarmônica de Viena executa o concerto anual de Ano Novo - 08H00

Oriente Médio e África do Norte

BAGDÁ (Iraque) - Manifestação por ocasião do segundo aniversário do assassinato do general iraniano Qassem Soleimani pelos EUA - 08H00

MARROCOS - Marrocos proíbe festividades entre 31 de dezembro e 1º de janeiro -

África

CIDADE DO CABO (África do Sul) - Funeral do Arcebispo Desmond Tutu - 06H00

Esportes

SYDNEY (Austrália) - Tênis: Copa ATP - (até 9)

INGLATERRA (Reino Unido) - Futebol: Premier League - dia 21 - (até 3)

LONDRES (Reino Unido) - Futebol: Premier League - dia 21: Arsenal versus Manchester City - 10H30

DOMINGO, 2 DE JANEIRO DE 2022

Europa

AMSTERDÃ (Holanda) - Previsão de protesto anticovid; tropa de choque da polícia ameaça com ação contundente -

Esportes

ARÁBIA SAUDITA - Auto, Moto: Campeonato Mundial FIA, primeira rodada: Rali Dacar - (até 14)

ADELAIDE (Austrália) - Tênis: ATP tour 2022, Adelaide International - (até 9)

LONDRES (Reino Unido) - Futebol: Premier League - dia 21: Chelsea versus Liverpool - 14H30

SEGUNDA-FEIRA, 3 DE JANEIRO DE 2022

América

(+) BUIN (Chile) - O tigre-de-bengala Charly e o orangotango-de-bornéu Sandai são vacinados contra a covid-19 -

(+) PASTO (Colômbia) - Colombianos celebram o carnaval de negros e brancos - (até 5)

Oriente Médio e África do Norte

BAGDÁ (Iraque) - Segundo aniversário de morte do major-general iraniano Qasem Soleimani, morto em ataque de um drone americano no Iraque -

TEERÃ (Irã) - Ato por ocasião do segundo aniversário da morte do general iraniano Qasem Soleimani, morto em um ataque com um drone americano no Iraque - 08H30

Ásia-Pacífico

NAYPYIDAW (Mianmar) - Corte da junta dá veredicto no julgamento de Aung San Suu Kyi por medidas sobre a covid durante as eleições -

ÍNDIA - A vacinação da Covid para jovens de 15 a 18 anos começa -

HONG KONG (China) - Cerimônia de posse dos membros do sétimo mandato do Conselho Legislativo de Hong Kong - 01H00

HONG KONG (China) - Verdicto do líder da vigília da Praça da Paz Celestial, Chow Hang-tung, em processo por incitação - 23H30

Esportes

MELBOURNE (Austrália) - Tênis: ATP tour 2022, Melbourne - (até 9)

MELBOURNE (Austrália) - Tênis: WTA tour 2022, Melbourne 1 - (até 9)

MELBOURNE (Austrália) - Tênis: WTA tour 2022, Melbourne 2 - (até 9)

TERÇA-FEIRA, 4 DE JANEIRO DE 2022

América

SANTIAGO (Chile) - A Convenção Constituinte do Chile, encarregada da redação da nova Constituição, completa seis meses e nomeia nova mesa diretora -

NOVA YORK (Estados Unidos) - Audiência sobre o pedido do príncipe Andrew da Grã-Bretanha para rejeitar a queixa de agressão sexual de Virginia Giuffre - 13H00

Europa

(+) ALEMANHA - Alemanha alivia restrições a viajantes de países afetados pela variante ômicron -

VIENA (Áustria) - Ministros da Opep+ se reúnem para avaliar reduções nos cortes da produção de petróleo -

África

(+) ASMARA (Eritreia) - O ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, visita Eritreia, Quênia e Comores - (até 7)

QUARTA-FEIRA, 5 DE JANEIRO DE 2022

América

CARACAS (Venezuela) - Guaidó renova o chamado governo interino da Venezuela com o apoio dos EUA -

LAS VEGAS (Estados Unidos) - Feira de eletrônicos Consumer Electronics Show (CES) - (até 8)

Europa

PARIS (França) - Reunião do Conselho de Defesa da Saúde Pública sobre a covid-19 -

África

(+) NAIRÓBI (Quênia) - O ministro chinês de Relações Exteriores, Wang Yi, visita o Quênia como parte de uma viagem regional - (até 6)

Esportes

(+) LONDRES (Reino Unido) - Futebol: Copa da Liga Inglesa - primeira semifinal: Chelsea versus Tottenham - 18H45

QUINTA-FEIRA, 6 DE JANEIRO DE 2022

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Primeiro aniversário da invasão ao Capitólio -

(+) PALM BEACH (Estados Unidos) - O ex-presidente Donald Trump concede coletiva de imprensa em Mar-a-Lago -

(*) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção Industrial (Ref: nov/21) - 10H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Balanço comercial para outubro - 11H30

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Pedidos semanais de seguro desemprego - 11H30

Europa

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco celebra missa da Epifania na Basílica de São Pedro - 07H00

Esportes

(+) LONDRES (Reino Unido) - Futebol: Copa da Liga Inglesa - primeira semifinal: Arsenal versus Liverpool - 17H45

SEXTA-FEIRA, 7 DE JANEIRO DE 2022

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Audiência na Suprema Corte sobre a obrigatoriedade imposta pelo governo de Joe Biden a vacinação anticovid para funcionários públicos -

(+) ALBANY (Estados Unidos) - Ex-governador de Nova York Andrew Cuomo se apresenta à corte, acusado de má conduta sexual -

(+) BOGOTÁ (Colômbia) - Primeiro colombiano se aplica a eutanásia sem ser paciente terminal - 22H00

Europa

(+) MOSCOU (Rússia) - Cristãos ortodoxos celebram o Natal -

(+) BERLIM (Alemanha) - O chanceler Olaf Scholz reúne-se com líderes regionais sobre a covid-19 - 11H00

Ásia-Pacífico

(+) MIANMAR - Visita do primeiro-ministro cambojano, Hun Sen - 02H30 (até 8)

(+) MALÉ (Maldivas) - Visita do ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi -

África

(+) ADIS ABEBA (Etiópia) - Etiópia celebra o Natal Ortodoxo -

