Quase 400 kg de heroína apreendidos pela Marinha dos EUA no Mar Arábico

A Marinha dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira(30) a apreensão de quase 400 quilos de heroína no valor de aproximadamente US $ 4 milhões a bordo de um navio de pesca sem bandeira no Mar Arábico, perto do Golfo Pérsico.

Uma coalizão naval multinacional, a Força Operacional Naval 150 (CTF 150) - baseada no Bahrein e supervisionada pelas Forças Marítimas Combinadas (CMF) - anunciou no início de dezembro que havia apreendido um número recorde de remessas de drogas este ano.

"Dois navios da Marinha dos Estados Unidos apreenderam 385 quilos de heroína no valor de aproximadamente US $ 4 milhões a bordo de um barco de pesca sem bandeira que transitava no Mar Arábico em 27 de dezembro", anunciou no Twitter a 5ª Frota dos Estados Unidos, com base em Manamá.

A Marinha americana destruiu as drogas no mar e liberou o navio e seus nove tripulantes, "que se identificaram como cidadãos iranianos", informou em nota.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos encontrou o carregamento durante uma "operação de verificação de bandeira de acordo com o direito internacional consuetudinário", acrescentou.

