MUNDO VÍRUS: Mundo encara Ano Novo com mais de um milhão de casos diários de covid

EUA RÚSSIA DIPLOMACIA: Putin e Biden prometem diplomacia e diálogo em telefonema

=== MUNDO VÍRUS ===

PARIS:

Mundo encara Ano Novo com mais de um milhão de casos diários de covid

Milhões de pessoas no mundo inteiro se preparavam, nesta quinta-feira (30), para celebrações de Ano Novo drasticamente limitadas pela propagação meteórica da covid-19, com mais de um milhão de novos casos diários registrados no planeta, na semana de 23 a 29 de dezembro.

FOTOS, INFOGRAFIA, VIDEO

FOTOS, INFOGRAFIA, VIDEO

PARIS:

Mundo registra mais de um milhão de novos casos diários de covid-19

Mais de um milhão de novos casos diários de covid-19 foram registrados no mundo na semana de 23 a 29 de dezembro, segundo uma contagem da AFP.



=== EUA RÚSSIA DIPLOMACIA ===

MOSCOU:

Putin e Biden prometem diplomacia e diálogo em telefonema

Os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos expressaram, faltando poucas horas para uma reunião por telefone nesta quinta-feira (30), sua intenção de dialogar para resolver as tensões entre Moscou e os países ocidentais, que temem uma possível invasão russa da Ucrânia.



PARIS:

Biden e Putin, das ameaças ao diálogo

Os presidentes de Estados Unidos e Rússia, Joe Biden e Vladimir Putin, conversarão nesta quinta-feira (30), pela segunda vez, para abordar a crise na Ucrânia, ilustrando sua vontade de dialogar após meses de retórica agressiva e ameaças.



=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

LIMA:

Xamãs peruanos preveem: Rússia e EUA solucionarão conflitos e pandemia continuará

No topo de uma colina sagrada de Lima, xamãs peruanos munidos com folhas de coca, espadas e vasos de cerâmica com fogo previram que Rússia e Estados Unidos solucionarão seus conflitos e que a pandemia continuará com novas variantes.

FOTOS

FOTOS

BRASÍLIA:

"Não seria necessária": Bolsonaro justifica recusa à ajuda argentina para inundações

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro justificou nesta quinta-feira(30) a decisão de seu governo de rejeitar uma ajuda oferecida pela Argentina para combater as inundações devastadoras no estado da Bahia, no nordeste do país, alegando que "era desnecessária nesse momento"



-- EUROPA

PARIS:

Britânicos são impedidos de acessar o túnel do Canal da Mancha devido à covid-19

Os britânicos não podem usar o túnel sob o Canal da Mancha há vários dias para circular pela estrada através da França com o objetivo de retornar à sua residência europeia, devido às normas de circulação estabelecidas pela França para conter a epidemia de covid-19, gerando confusão na fronteira.



LONDREs:

Veredicto embaraçoso para o príncipe Andrew no caso Maxwell

O veredicto de culpa da britânica Ghislaine Maxwell por tráfico de meninas menores de idade em benefício de Jeffrey Epstein é extremamente embaraçoso para seu amigo o príncipe Andrew, que é acusado de abuso sexual.



LONDRES:

Ghislaine e a pesada herança do sobrenome Maxwell

Ghislaine Maxwell carrega uma herança difícil, a de uma família dominada pela personalidade de seu pai, Robert, que se afogou no mar em circunstâncias misteriosas, deixando para trás um escândalo financeiro e a retumbante queda de seu império jornalístico.



NOVA YORK:

Para vítimas do casal Maxwell-Epstein, 'ninguém está acima da lei'

Vítimas de Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein receberam com satisfação o veredicto emitido na quarta-feira (29) por um tribunal de Nova York que considerou a britânica culpada de tráfico sexual de menores em benefício do ex-financista americano, que morreu em 2019.



-- ÁSIA

HONG KONG:

Polícia de Hong Kong acusa dois de sedição após operação contra jornal

A polícia de Hong Kong acusou, nesta quinta-feira (30), dois membros do jornal pró-democracia Stand News de "conspirarem para publicar" informações sediciosas, após uma operação contra o veículo, em um contexto de crescente deterioração da liberdade de imprensa no território semiautônomo chinês.

FOTOS

FOTOS

TÓQUIO:

O dilema da realeza japonesa com a falta de herdeiros

A família imperial do Japão enfrenta o perigo de ficar sem herdeiros, devido à escassez de imperadores elegíveis, enquanto alguns especialistas observam que as ideias apresentadas por um painel recente para aumentar o número de membros da realeza estão desatualizadas.

FOTOS DE ARQUIVO

FOTOS DE ARQUIVO

-- ORIENTE MÉDIO

TEERÃ:

Irã anuncia lançamento de foguete espacial com aparelhos de pesquisa

O Irã anunciou, nesta quinta-feira (30), ter lançado três dispositivos de pesquisa espacial - anunciou a televisão estatal.



RIADE:

Irã deve abandonar 'comportamento negativo' na região, diz rei saudita

O rei Salman, da Arábia Saudita, disse ao Irã, nesta quinta-feira (30), que mude seu "comportamento negativo" na região e pediu "cooperação e diálogo" com seu grande rival.



CABUL:

Líder supremo talibã proíbe 'castigo' de ex-autoridades afegãs

O chefe supremo dos talibãs, mulá Hibatullah Akhundzada, ordenou às suas tropas que "não castiguem" funcionários do governo afegão deposto, depois que várias organizações de direitos humanos acusaram o regime islâmico de violência e de execuções sumárias.



-- ÁFRICA

JOANESBURGO:

Sul-africanos se despedem de Desmond Tutu em velório na Cidade do Cabo

Os sul-africanos começaram a se despedir de Desmond Tutu, nesta quinta-feira (30), no velório com seus restos mortais realizado na Catedral de São Jorge, na Cidade do Cabo, de onde o arcebispo lutou durante anos contra o Apartheid.

FOTOS

FOTOS

CARTUM:

Novas manifestações contra os militares no Sudão

Milhares de sudaneses voltaram às ruas nesta quinta-feira para exigir o governo civil naquele país africano controlado pelo exército, desafiando granadas de gás lacrimogêneo, cortes nas comunicações e o bloqueio total de Cartum.

FOTOS

FOTOS

=== ECONOMIA ===

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ==

VIENA:

Mostra de arte nazista em Viena busca abordar o legado da Segunda Guerra Mundial

Em um museu de Viena, a arte da era nazista ocupa duas pequenas salas, e algumas peças são mantidas em caixas. Há uma pintura a óleo da ópera de Viena com bandeiras nazistas ao lado de uma tapeçaria com uma suástica bordada.

FOTOS

FOTOS

=== ESPORTE ===

FUTEBOL

-- Acompanhamento da rodada do campeonato inglês

