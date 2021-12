"Não estou feliz", diz Lukaku sobre sua situação no Chelsea

O atacante belga Romelu Lukaku, que foi titular apenas oito vezes na Premier League nesta temporada, admitiu não estar feliz com sua situação que vive no Chelsea, em entrevista divulgada nesta quinta-feira.

Desde o início da temporada, o técnico dos 'Blues', Thomas Tuchel, tem optado muitas vezes por deixar no banco o jogador, que também sofreu com uma lesão e covid-19.

"Não estou feliz com a situação, mas sou um trabalhador árduo e não devo desistir", disse ele à Sky Sport Italia.

Lukaku se transferiu para a equipe londrina em agosto, após vencer a Serie A com a Inter de Milão.

"Depois de dois anos na Itália, onde trabalhei muito na Inter com treinadores e nutricionistas, me sinto bem fisicamente", disse ele.

"Mas não estou satisfeito com a situação, é normal. Acho que o treinador optou por jogar com outro sistema. Simplesmente não devo baixar a cabeça. Tenho que continuar trabalhando e sendo profissional", acrescentou.

Lukaku levou a Inter de Milão ao seu primeiro título italiano desde 2010, marcando 24 gols na última temporada e sendo eleito o melhor jogador da Serie A.

O Chelsea pagou 115 milhões de euros (130 milhões de dólares) para contratar o belga, que já havia jogado pelo clube de Londres na temporada 2011-2012.

Durante a entrevista, Lukaku também falou sobre como foi sua saída da Itália.

"Quero pedir desculpas aos torcedores da Inter porque acho que as coisas deveriam ter sido diferentes", disse ele. "Sempre disse que carrego a Inter no coração. Vou voltar para lá, é algo que realmente espero. Estou apaixonado pela Itália", acrescentou.

O jogador da seleção belga marcou seu nono gol nesta temporada na quarta-feira, no empate de 1 a 1 do Chelsea fora de casa com o Brighton (1-1).

O Chelsea, segundo colocado na Premier League com oito pontos a menos que o líder Manchester City, enfrentará no domingo, pela 21ª rodada, um adversário direto da parte de cima da tabela: o Liverpool (3º), que esta apenas um ponto atrás.

