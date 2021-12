Monaco demite o técnico Niko Kovac

O Monaco demitiu o técnico croata Niko Kovac nesta quinta-feira, confirmaram à AFP fontes muito próximas ao clube do Principado.

Kovac, que tinha contrato com o Monaco até junho de 2023, foi dispensado devido aos maus resultados do time, que é apenas sexto colocado na Ligue 1 e foi eliminado na fase preliminar da Liga dos Campeões.

Ele também foi afetado pela deterioração de seu relacionamento com alguns pesos-pesados do vestiário do clube, entre eles o capitão e jogador da seleção francesa Wissam Ben Yedder.

Niko Kovac, de 50 anos, já foi treinador da Croácia (2013-2015) e de dois clubes alemães, Eintracht Frankfurt (2016-2018) e Bayern de Munique (2018-2019). Ele comandava o Monaco desde o início da temporada 2020-2021.

