Mbappé, Pogba, Kessié... vários astros ficarão livres no final da temporada

Com vários astros encerrando seus contratos no final da temporada, o ano de 2022 se anuncia como sendo especialmente agitado no mercado de transferências... a menos que seus clubes atuais consigam renová-los ou os vendam em janeiro.

Estes são os jogadores que estarão livres a partir do dia 1º de julho de 2022:

Um passo rumo a uma nova galáxia? Campeão do mundo aos 19 anos e artilheiro do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (de 23 anos) está a seis meses do término de seu contrato com o clube francês, e com isso, a partir do dia 1º de janeiro estará livre para negociar com a equipe que quiser.

Os torcedores do Real Madrid aguardam há anos para ver o atacante francês com a camisa branca. A dúvida é se isso será uma realidade em 2022 ou se o jogador, que foi contratado junto ao Monaco em 2018 por 180 milhões de euros, acabará decidindo por permanecer na capital francesa?

Outro astro dos 'Bleus' campeões do mundo na Copa da Rússia-2018 encanta os amantes dos rumores do mercado de janeiro: Paul Pogba. O meia do Manchester United, que completa 29 anos no próximo verão europeu, deve trocar de time levando em consideração a complicada relação que mantém com o clube inglês.

As lesões e o desempenho irregular também parecem afastá-lo de Old Trafford, embora a chegada de um novo técnico, o alemão Ralf Rangnick, possa mudar a situação.

Indispensável nesta temporada no Milan, o meio-campista marfinense Franck Kessié chamou a atenção de todos os grandes clubes europeus.

Vai ser difícil para o clube lombardo manter o jogador de 25 anos, segundo a imprensa italiana, e o PSG já é apontado como um dos possíveis destinos do ex-meia da Atalanta...

Mais um ano em Paris? De acordo com o L'Equipe, o atacante argentino Ángel Di María, que já renovou seu contrato de um ano na temporada passada, pode renovar por mais um ano. Mas, por enquanto, 'El Fideo', que fará 34 anos em fevereiro, terá seu contrato encerrado em junho.

No mercado de defensores, o Chelsea corre o risco de perder um dos destaques de seu título da Champions League conquistado na temporada passada: o sólido zagueiro alemão Antonio Rüdiger.

"Todo mundo quer que ele fique", disse o técnico Thomas Tuchel, mas as negociações para a renovação não estão avançando e outros grandes clubes estão começando a se interessar...

A história de amor entre o Napoli e seu capitão Lorenzo Insigne vai continuar? No clube desde o início da carreira, ainda não renovou o contrato, que termina em junho.

"Não é uma questão fácil", admitiu em setembro o atacante nas páginas do jornal La Gazzetta dello Sport, explicando que as negociações com o clube napolitano continuam.

Depois de uma década no gol dos Spurs, Hugo Lloris vê o fim de seu contrato com o Tottenham se aproximando.

O goleiro campeão mundial com os Bleus, de 34 anos, não fechou as portas para o fim de sua carreira e em novembro se mostrou disposto a renovar com o clube inglês ou voltar à França.

Outro goleiro que estará no mercado é o camaronês André Onana, que recentemente voltou aos gramados depois de cumprir um ano de punição por doping, situação que o fez perder, aos 25 anos, a titularidade no Ajax.

Revelado no Barcelona, o camaronês pode tentar voltar ao Barça, desde que o clube azulgrana, assolado por dívidas, lhe faça uma proposta.

