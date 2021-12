Manchester United vence Burnley (3-1) e sobe para sexto na Premier League

O Manchester United venceu o Burnley por 3 a 1 e subiu para a sexta posição, se aproximando assim da zona da Liga dos Campeões, nesta quinta-feira pela 20ª rodada da Premier League, que fechou 2021.

Os 'Red Devils' abriram o placar com um gol do escocês Scott McTominay (aos 8 minutos) e um gol contra de Ben Mee (27), que desviou a bola em um chute de Jadon Sancho.

Cristiano Ronaldo (35) marcou o terceiro do time da casa, depois que em um forte chute de McTominay a bola foi tocada pelo goleiro Wayne Hennessey e bateu na trave. No rebote o astro português aproveitou para marcar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Burnley (18º) diminuiu aos 38 minutos por meio de Aaron Lennon.

No segundo tempo o placar não mudou mais. O Manchester United substituiu o marfinense Eric Bailly aos 65 minutos, aparentemente com problemas físicos.

"Para nós, trata-se de dar os próximos passos de desenvolvimento - portanto, era importante para nós ganharmos este jogo hoje", disse o técnico interino, o alemão Ralf Rangnick.

"Agora estamos com oito jogos consecutivos sem derrota e desde que cheguei temos três vitórias e um empate (no campeonato), o que está OK, temos pontos suficientes"

Com esta vitória, o Manchester United soma 31 pontos e passou da sétima para a sexta colocação. O time alcançou o West Ham (5º) em pontos e está a quatro pontos da zona da Champions League, que é fechada pelo Arsenal (4º).

Nesta quinta-feira outra partida deveria ter sido disputada pelo campeonato inglês, entre Everton e Newcastle, mas foi adiada devido à covid-19. Os outros dois jogos desta rodada que foram adiados por causa de infecções de coronavírus foram Arsenal-Wolverhampton e Leeds-Aston Villa, que deveriam ter entrado em campo na terça-feira.

Com o confronto em Old Trafford desta quinta-feira vencido pelo Manchester United, a Premier League se despediu de 2021.

Mas não vai demorar muito para recomeçar no novo ano de 2022, já que a 21ª rodada começa já neste sábado, 1º de janeiro, onde o destaque é uma disputa entre Arsenal e o líder Manchester City.

No domingo, o jogo mais aguardado será entre Chelsea (2º) e Liverpool (3º).

Na 20ª rodada, o Manchester City consolidou sua liderança. Venceu o Brentford (14º) fora de casa por 1 a 0 na quarta-feira e ampliou sua vantagem sobre seus dois principais adversários, que tropeçaram nesta rodada de meio de semana.

O Chelsea não passou do empate em casa de 1 a 1 com o Brighton (10º), ficando oito pontos atrás do City, e o Liverpool perdeu por 1 a 0 na terça-feira em Leicester, ficando a nove pontos da primeira posição.

Nesta quinta-feira foi também anunciado o adiamento por covid-19 de um jogo de sábado, da 21ª rodada, Leicester-Norwich, devido às infecções e lesões sofridas pela equipe visitante.

-- Resultados da 20ª rodada da Premier League:

- Terça-feira:

(09h30) Arsenal - Wolverhampton

Southampton - Tottenham 1 - 1

Watford - West Ham 1 - 4

Crystal Palace - Norwich City 3 - 0

Leicester - Liverpool 1 - 0

- Quarta-feira:

Chelsea - Brighton 1 - 1

Brentford - Manchester City 0 - 1

- Quinta-feira:

Manchester United - Burnley 3 - 1

- adiados

Everton - Newcastle

Leeds - Aston Villa

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 50 20 16 2 2 51 12 39

2. Chelsea 42 20 12 6 2 43 14 29

3. Liverpool 41 19 12 5 2 50 16 34

4. Arsenal 35 19 11 2 6 32 23 9

5. West Ham 31 19 9 4 6 34 25 9

6. Manchester United 31 18 9 4 5 30 26 4

7. Tottenham 30 17 9 3 5 22 20 2

8. Wolverhampton 25 18 7 4 7 13 14 -1

9. Leicester 25 18 7 4 7 31 33 -2

10. Brighton 24 18 5 9 4 17 18 -1

11. Crystal Palace 23 19 5 8 6 27 27 0

12. Aston Villa 22 18 7 1 10 24 28 -4

13. Southampton 21 19 4 9 6 20 29 -9

14. Brentford 20 18 5 5 8 21 25 -4

15. Everton 19 17 5 4 8 21 29 -8

16. Leeds 16 18 3 7 8 18 36 -18

17. Watford 13 17 4 1 12 22 35 -13

18. Burnley 11 16 1 8 7 15 24 -9

19. Newcastle 11 19 1 8 10 19 42 -23

20. Norwich City 10 19 2 4 13 8 42 -34

./bds/bur-bvo/dr/aam

Tags