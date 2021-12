França levanta temporariamente proibição de trânsito para britânicos residentes na UE

Após dois dias de confusão, a França levantou temporariamente as restrições que impediam os britânicos em trânsito para a Bélgica ou outros países europeus de usarem o túnel do Canal da Mancha com seus veículos, uma medida que pegou de surpresa os viajantes e até o governo britânico.

Os britânicos não podiam usar o túnel sob o Canal da Mancha há vários dias para circular por estrada através da França com o objetivo de retornar à sua residência europeia, devido às normas de circulação estabelecidas pela França para conter a epidemia de covid-19, gerando confusão na fronteira.

O bloqueio afeta os britânicos que residem oficialmente em um país da União Europeia que não seja a França e que geralmente passam pela França para chegar lá, como ocorre neste período de retorno de festas de fim de ano.

Os que residem na França não são afetados pela medida.

"A menos que tenham uma residência francesa, os britânicos são agora considerados cidadãos de países de fora da União Europeia e não podem mais transitar pela França por estrada para chegar ao seu país de residência dentro da UE", tuitou na quarta-feira a Eurotúnel, filial do grupo Getlink que administra o túnel sob o Canal da Mancha, mencionando uma decisão do governo francês de 28 de dezembro.

O mesmo acontece com as balsas. "Apenas aqueles residentes na França poderão entrar na França", escreveu em um tuíte a empresa P&O Ferries.

O ministério do Interior, por sua vez, respondeu à AFP que não houve mudanças nas normas e que se trata da aplicação das regras nas fronteiras.

"Os britânicos, mesmo os beneficiários do acordo de retirada - que lhes permite, até o momento, ficar isentos de uma permissão de residência - são cidadãos de países fora da UE", destacou o ministério. "Portanto, é lógico que recebam as mesmas normas que os outros cidadãos de países fora da UE e não possam transitar para outro país da União Europeia", acrescentou.

No entanto, nesta quinta-feira o ministério revogou temporariamente a medida "devido às festas de fim de ano" e decidiu ordenar "instruções de tolerância" aos policiais das fronteiras, segundo informou à AFP.

A aplicação dessas normas surpreendeu os passageiros britânicos que planejavam usar o Eurotúnel para voltar para seu país europeu de residência. Alguns deles manifestaram no Twitter que foram impedidos de acessar o túnel pouco antes do embarque.

"Estou completamente perdida, não faz sentido!", disse a britânica Fiona Navin Jones à AFP, que está no Reino Unido e que deveria voltar nesta quinta-feira de carro com seus filhos, marido e cachorro para a Bélgica, onde vive há 14 anos.

Ela viajou para passar Natal com sua família e não poderia tomar o mesmo caminho de volta. "Agora não tenho o direito de voltar para casa", afirmou a professora, estimando que essa é uma "questão do Brexit disfarçada de covid".

