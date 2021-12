Comunicado do Business Wire :Solidigm

A Solidigm (https://www.solidigmtechnology.com) é lançada hoje como uma subsidiária independente nos Estados Unidos da SK hynix Inc., fornecedora de semicondutores sul-coreana.

A nova empresa surge de um acordo da SK hynix de outubro de 2020 para adquirir os negócios de NAND e SSD da Intel por US$ 9 bilhões. Já líder de mercado no armazenamento em memória NAND para centrais de dados, a Solidigm está posicionada para se tornar a parceira ideal para clientes no campo de armazenamento em memória de estado sólido com a presença global da SK hynix. O nome da empresa (pronunciado sa-lu-dai-me) reflete seu compromisso de criar um novo paradigma de armazenamento em estado sólido que ofereça o melhor atendimento ao cliente e revolucione a indústria de armazenamento em memória.

Sediada em San José, estado norte-americano da Califórnia, a Solidigm será liderada pelo diretor executivo Robert (Rob) B. Crooke. Crooke era vice-presidente sênior e gerente geral do grupo de soluções de memória não voláteis da Intel. Crooke comanda uma equipe de executivos seniores com trajetória de sucesso comprovado na indústria de armazenamento em memória. Além disso, Lee Seok-hee, presidente e codiretor executivo da SK hynix, vai ser nomeado presidente executivo da Solidigm e liderar os processos de integração pós-fusão depois de fechada a transação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O estabelecimento da Solidigm é uma oportunidade inédita de reinventar a indústria de memória e armazenamento de dados", afirmou Crooke. "Como líder mundial de produtos e soluções NAND inovadores, temos o compromisso de expandir as possibilidades de dados que promovam o avanço humano, desenvolvendo sempre uma cultura de equipe que possibilite agilidade e excelência."

Com a primeira etapa da transação concluída, a Solidigm já está trabalhando em uma estratégia de avanço e roteiro de produtos que se concentrarão no crescimento do ecossistema de memórias em benefício de clientes, parceiros e acionistas.

Uma segunda etapa da transação deve ocorrer a partir de março de 2025, quando a SK hynix vai adquirir os ativos restantes da Intel, o que incluirá ativos relacionados com propriedade intelectual para desenvolver e fabricar wafers de NAND flash, funcionários de pesquisa e desenvolvimento para wafers de NAND flash, a força de trabalho da fábrica na cidade chinesa de Dalian e os demais ativos tangíveis e intangíveis associados.

Sobre aSolidigm

A Solidigm é uma importante fornecedora global de soluções inovadoras de memória NAND flash. A tecnologia da Solidigm libera o potencial ilimitado dos dados para que os clientes promovam o avanço humano. A Solidigm nasceu da combinação da duradoura inovação da Intel em produtos de memória e da liderança internacional e escala da SK hynix na indústria de semicondutores, tornando-se uma subsidiária independente nos Estados Unidos da SK hynix em dezembro de 2021. Sediada em San José, estado norte-americano da Califórnia, a Solidigm é impulsionada pela engenhosidade de quase dois mil funcionários em 20 unidades em diferentes países. Saiba mais sobre a Solidigm em https://www.solidigmtechnology.com.

Sobre a SK hynix, Inc.

Com sede na Coreia do Sul, a SK hynix é a maior fornecedora mundial de semicondutores e oferece chips de memória dinâmica de acesso aleatório (DRAM), chips de memória flash (NAND flash) e sensores de imagem CMOS (CIS) para diversos clientes importantes no mundo. As ações da SK hynix são negociadas na bolsa de valores da Coreia do Sul, e as ações do depósito global são listadas na bolsa de valores de Luxemburgo. Saiba mais sobre a SK hynix em www.skhynix.com e news.skhynix.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211229005331/pt/

Contato

Solidigm

Assuntos Corporativos Rhonda Foxx Catherine Roberts press@solidigmtechnology.com

SK hynix Inc. Relações Públicas Globais

SK hynix Inc. Relações Públicas Globais

Líder Técnico Jaehwan Kevin Kim global_newsroom@skhynix.com

Líder Técnico Kanga Kong global_newsroom@skhynix.com

Líder Técnico Eun Suk Yixi Lee global_newsroom@skhynix.com

© 2021 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags