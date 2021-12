Com lesão na coxa, Vardy vai desfalcar o Leicester de três a quatro semanas

O atacante do Leicester, Jamie Vardy, ficará de fora de três a quatro semanas após uma lesão na coxa que sofreu na terça-feira durante a vitória por 1 a 0 sobre o Liverpool em partida da Premier League.

O "cansaço" acumulado no final do ano, com o calendário carregado do futebol inglês, e o aumento dos casos de covid-19 no elenco "contribuíram" para a lesão de Vardy, avaliou o seu treinador, Brendan Rodgers.

O ex-jogador da seleção inglesa, de 34 anos, reclamou de um problema muscular durante a derrota em jogo da Copa da Liga para o Liverpool, em 22 de dezembro.

Ele foi poupado no jogo seguinte contra o Manchester City, mas jogou no duelo seguinte contra o Liverpool, desta vez pela Premier League.

O atacante dos 'Foxes' é o maior goleador do Leicester até o momento nesta temporada e ocupa o terceiro lugar na artilharia do campeonato inglês, com nove gols em quinze jogos.

