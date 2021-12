Ataque do Al Shabab deixa quatro mortos perto da capital da Somália

Ao menos quatro pessoas, incluindo dois civis, morreram nesta quinta-feira (30) na Somália durante um ataque de rebeldes do Al Shabab em uma cidade próxima à capital Mogadiscio, afirmou a polícia.

O ataque aconteceu em plena crise política nesse país do Chifre da África, onde uma disputa aberta entre o presidente e o primeiro-ministro se intensificou nos últimos dias.

Os homens armados atacaram Balcad, a cerca de 30 km ao norte da capital, segundo a polícia e testemunhas.

"Os terroristas atacaram Balcad cedo nesta manhã, apontando contra postos de controle", declarou nesta quinta-feira por telefone à AFP Abdullahi Mohamed, um policial local, que destacou que dois membros das forças de segurança morreram.

"A situação voltou à normalidade e as forças do governo controlam totalmente" a cidade, acrescentou.

Várias testemunhas afirmaram que combatentes do Al Shabab conseguiram entrar em algumas áreas da cidade e que depois foram repelidos.

O grupo extremista publicou um comunicado no qual reivindicava a autoria do ataque.

O presidente da Somália, Mohamed Abdullahi Mohamed, conhecido como Farmajo, retirou no sábado seu primeiro-ministro Mohamed Hussein Roble da tarefa que havia encomendado a ele de organizar as eleições esperadas desde o início do ano e na segunda-feira o "suspendeu", acusando-o de estar envolvido em um caso de corrupção.

Em resposta, Roble afirmou que o presidente está tentando promover um "golpe de Estado".

Essas tensões causaram temores pela estabilidade do país.

Quanto aos combatentes do Al Shabab, apesar de terem sido expulsos de Mogadiscio pelas forças da União Africana (Amisom) em 2011, continuam controlando extensas áreas rurais e costumam realizar ataques na capital.

