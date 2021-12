Wall Street registra recordes para Dow Jones e S&P em sessão calma

A bolsa de Nova York fechou nesta quarta-feira (29) em leve alta, o que permitiu ao Dow Jones e ao S&P 500 bater novos recordes em um mercado com poucas operações perto do fim do ano.

O Dow Jones fechou em alta de 0,25%, a 36.488,63 pontos, enquanto o S&P 500, por apenas dois pontos, também bateu um recorde, o terceiro em uma semana, com 4.793,06 unidades (+0,14%).

O índice tecnológico Nasdaq, por sua vez, teve queda de 0,10% a 15.766,22 unidades.

"As ações tiveram uma sessão díspar. O Dow Jones alcançou seu sexto dia consecutivo de alta, enquanto o S&P 500 está a caminho de seu melhor trimestre do ano", resumiram os analistas da Wells Fargo.

Para Patrick O'Hare, da Briefing.com, "não houve notícias que animassem o mercado".

