Tribunal dos EUA oficializa divórcio de Arnold Schwarzenegger

Um tribunal de Los Angeles registrou oficialmente o divórcio de Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver, 10 anos após a separação do casal, motivada pela infidelidade do astro do cinema, informou a imprensa americana.

De acordo com o site especializado em celebridades TMZ, o processo de divórcio foi particularmente longo devido ao patrimônio do casal e aos múltiplos aspectos financeiros a serem negociados.

Maria Shriver, jornalista e sobrinha do ex-presidente John Fitzgerald Kennedy, pediu o divórcio em julho de 2011. Semanas antes, o ator havia admitido que teve um relacionamento com a governanta da família, Mildred Baena, com a qual teve um filho em 1997.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Maria alegou "diferenças irreconciliáveis" com o marido, que conheceu em 1977 e com quem se casou em 1986. Os dois tiveram quatro filhos.

ban/vgr/cjc/lb

Tags