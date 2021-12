Terremoto de magnitude 7,3 sacode a costa da Indonésia, segundo USGS

Um terremoto de magnitude 7,3 atingiu a costa da província de Maluku, na Indonésia, nas primeiras horas de quinta-feira (noite de quarta, 29, no horário de Brasília), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) em um comunicado.

Não houve informações imediatas sobre alertas de tsunami, nem sobre vítimas ou danos.

O tremor em alto mar ocorreu por volta das 3h25 locais (15h25 de quarta em Brasília) a uma profundidade de 166 quilômetros, cerca de 120 quilômetros a nordeste da cidade de Lospalos.

A Indonésia tem terremotos frequentes devido à sua localização no "Círculo de Fogo" do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica onde as placas tectônicas colidem, que se estende do Japão ao Sudeste Asiático e pela bacia do Pacífico.

