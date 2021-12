Português Paulo Sousa é o novo técnico do Flamengo

O português Paulo Sousa, até então técnico da seleção da Polônia, é o novo técnico do Flamengo, anunciou o clube brasileiro nas redes sociais nesta quarta-feira.

"Paulo Sousa é o novo treinador do Mengão", escreveu o time rubro-negro nas redes.

O técnico, de 51 anos, assinou por duas temporadas e vai substituir Renato Gaúcho, que deixou o cargo depois de perder a final brasileira da Copa Libertadores de 2021 para o Palmeiras.

O anúncio põe fim a vários dias de especulações sobre a chegada do treinador ao clube carioca.

Paralelamente ao comunicado do Flamengo, a Federação Polonesa de Futebol (PZPN) anunciou a rescisão do contrato com Sousa, que havia assumido o comando da seleção nacional em janeiro de 2021.

"A direção (da PZPN) tomou a decisão unânime de rescindir o contrato com Paulo Sousa", afirmou no Twitter o chefe da Federação, Cezary Kulesza.

"No marco de um acordo, o ex-técnico pagará uma indenização à PZPN de acordo com a expectativa da Federação", acrescentou, sem maiores esclarecimentos.

Ao seu lado, Sousa saudou em uma mensagem de vídeo postada nas redes sociais "a maior torcida do mundo": "Faço-o com muito orgulho e satisfação de representar um clube com a grandeza incomparável, o Flamengo. É hora de trabalhar muito para dar alegrias, títulos e aproximar os mais de 40 milhões de torcedores em torno do time. Jogaremos juntos! Saudações Rubro-Negras!"

Sousa comandou a Polônia em 15 jogos, com seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, os poloneses terminaram em segundo lugar no grupo, atrás da Inglaterra, e terá que jogar a repescagem para tentar conquistar uma vaga na Copa do Catar.

