Petróleo fecha em leve alta

Os preços do petróleo tiveram leve alta nesta quarta-feira no mercado internacional, após um dia de volatilidade e com poucas transações, em que foi anunciada uma queda maior do que o esperado das reservas dos Estados Unidos.

Em Nova York, o barril do WTI para entrega em fevereiro subiu 0,76%, fechando a 76,56 dólares. Em Londres, a cotação do Brent para o mesmo mês avançou 0,36%, para 79,23 dólares.

"O mercado segue lutando com o possível impacto da variante Ômicron sobre a demanda, quando planos, deslocamentos ou viagens são cancelados e restrições mais severas são adotadas na Europa e na China", resumiu Andy Lipow, da Lipow Oil Associates, ao explicar a volatilidade dos preços.

