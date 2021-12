PRINCIPAIS NOTÍCIAS

MUNDO VÍRUS: Recorde mundial de contágios de covid-19 nos últimos sete dias

RÚSSIA DIREITOS POLÍTICA: Justiça russa dá segundo golpe em dois dias na ONG Memorial, símbolo da defesa das liberdades

=== MUNDO VÍRUS ===

PARIS:

Recorde mundial de casos de covid-19 em sete dias; OMS alerta para risco da ômicron

A pandemia de covid-19 registrou um recorde de casos no mundo nos últimos sete dias, devido à variante ômicron, altamente contagiosa e que representa um risco "muito elevado", segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

MÉXICO:

Mexicanos pedem indenizações à China e à OMS pela covid-19

Com sentimentos contraditórios de que talvez busque lucrar com a morte da filha, vítima de covid-19, Jaime Michaus se juntou a centenas de mexicanos que exigem da China e da Organização Mundial da Saúde (OMS) indenizações milionárias pela pandemia.

=== RÚSSIA DIREITOS POLÍTICA ===

MOSCOU:

Após fechar Memorial, justiça russa ordena dissolução do centro de direitos humanos da ONG

A justiça russa determinou nesta quarta-feira (29) a dissolução do Centro de Direitos Humanos da Memorial, um dia depois da decisão da Suprema Corte de proibir a estrutura central da ONG emblemática, o que provocou indignação internacional.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

LIMA:

Peruanos recebem 2022 com flores, ovos e queima de bonecos de Castillo e Fujimori

Com banho de flores e queima de bonecos com os rostos das personalidades mais detestadas - como o presidente peruano Pedro Castillo e a líder oposicionista Keiko Fujimori - os peruanos receberão o ano de 2022.

MATANZAS:

Jovens cubanos se refugiam na religião Abacuá em ano de pandemia

De joelhos, com os olhos vendados, cinco jovens ouvem bênçãos em iorubá, língua trazida pelos escravos africanos há mais de quatro séculos, enquanto juram ser valentes, bons pais, filhos e amigos, respeitosos e íntegros: são os novos abacuás, um culto cubano único na América Latina

-- EUROPA

PARIS:

Após duas décadas persiste a impressão de que o euro provocou alta dos preços

"Com 100 marcos alemães você enchia o carrinho de compras. Agora, 100 euros não são suficientes para encher duas sacolas", afirma Maria Napolitano em Frankfurt. Assim como muitos europeus, a italiana ainda pensa que o euro provocou o aumento dos preços, embora as evidências mostrem o contrário.

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Presidente palestino faz primeira visita a Israel em mais de uma década

Israel anunciou nesta quarta-feira (29) uma série de "medidas de confiança" com a Autoridade Palestina, depois de receber a primeira visita oficial em vários anos do presidente palestino Mahmoud Abbas, que se reuniu com o ministro israelense da Defesa, Benny Gantz.

-- ÁSIA

HONG KONG:

Jornal pró-democracia de Hong Kong fecha após operação policial e detenções

O jornal pró-democracia Stand News, de Hong Kong, anunciou nesta quarta-feira (29) o fim de suas atividades, após a detenção de sete funcionários e ex-funcionários numa operação policial na redação, o que ilustra a queda da liberdade de imprensa neste centro internacional de negócios.

-- ÁFRICA

BEIRUTE:

Em árabe e pela Internet, rebeldes do Tigré pedem solidariedade islâmica

Por meio de publicações, palavras-chave em árabe e com versos do Alcorão, os rebeldes do Tigré se mobilizam via Internet para unir o mundo árabe em sua luta, há mais de um ano, com as tropas etíopes.

=== ECONOMIA ===

FRANKFURT:

Cinco curiosidades sobre o euro

As moedas de dois centavos têm futuro? Por que ir em peregrinação a Spijkenisse, na Holanda? As coroas estonianas podem ser alteradas? Confira abaixo alguns fatos desconhecidos a respeito do euro, que celebra seu 20º aniversário.

ESTOCOLMO:

Grupo sueco Northvolt abre primeira 'gigafábrica' de baterias europeia

O grupo sueco de baterias elétricas Northvolt anunciou nesta quarta-feira (29) a entrada em operação de sua "gigafábrica" no norte do país, a primeira do tipo a ser implantada

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ==

PARIS:

Morre Sabine Weiss, a última fotógrafa 'humanista'

A fotógrafa franco-suíça Sabine Weiss morreu na terça-feira (28), aos 97 anos, em sua casa em Paris, - anunciaram sua família e equipe em um comunicado divulgado nesta quarta (29).

=== ESPORTE ===

FUTEBOL

-- Acompanhamento da rodada do campeonato inglês

