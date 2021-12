México autoriza vacina cubana contra Covid

O órgão regulador de medicamentos mexicano autorizou nesta quarta-feira o uso emergencial da vacina cubana Abdala contra a Covid-19, informaram autoridades.

"Determinou-se procedente a autorização para o uso emergencial da vacina", destacou a Comissão Federal para a Proteção contra Riscos Sanitários (Cofepris), o que torna o imunizante cubano o 10º aprovado pela Cofepris para aplicação no México, em conjunto com as vacinas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, CanSino Biologics, Sputnik-V, Sinovac, Covaxin, Janssen, Moderna e Sinopharm.

A instituição informou que, após colher a opinião de seu Comitê de Novas Moléculas (CMN) e apresentar o pedido de autorização para o uso emergencial, especialistas analisaram os expedientes, atestando que a vacina atende aos requisitos necessários.

O governo federal mexicano não informou se pretende adquirir o imunizante. Fora de Cuba, a Abdala foi aprovada em Nicarágua, Vietnã e Venezuela.

