John Terry volta ao Chelsea como consultor técnico das categorias de base

O ex-capitão do Chelsea John Terry está de volta ao seu antigo clube, com o qual conquistou 17 títulos, incluindo cinco campeonatos ingleses e uma Liga dos Campeões, para trabalhar como consultor de treinamentos com jogadores Sub-18.

"Além de promover sessões de treinos em campo, participarei de conversas sobre treinamento e orientação de nossos jogadores na academia", explicou o ex-zagueiro, que hoje tem 41 anos, nas redes sociais, acrescentando que está "orgulhoso de voltar para casa".

Terry, que vestiu a camisa da seleção inglesa em 78 ocasiões, estava desempregado desde que deixou o Aston Villa em julho, onde ocupou um cargo de assistente.

A lenda dos 'Blues' vai compartilhar sua "vasta experiência adquirida em 20 anos de carreira como jogador e durante sua passagem pelo Aston Villa como assistente", anunciou o clube em seu site.

Apesar de seu envolvimento em vários incidentes dentro e fora do campo quando jogou pelo Chelsea, o diretor de desenvolvimento juvenil, Neil Bath, garantiu que Terry seria um "bom mentor" para os jogadores e um "trunfo" para a atual comissão técnica.

