Israel bombardeia Gaza após disparos que deixaram um ferido

O exército israelense bombardeou, nesta quarta-feira (29), vários locais do movimento islamita Hamas, que governa na Faixa de Gaza, após disparos procedentes do enclave palestino que feriram um civil israelense, informaram fontes locais.

O ataque do exército israelense, direcionado a quatro pontos das brigadas Al Qasam, o braço armado do Hamas, feriu dois agricultores, segundo informaram à AFP fontes de segurança em Gaza. O incidente ocorreu no último dia de um treinamento das facções armadas em Gaza.

Segundo um comunicado do exército israelense, os disparos dos tanques apontaram contra vários postos militares do Hamas no norte de Gaza, e foram lançados depois que um civil israelense foi ferido perto da cerca que separa Israel do enclave palestino, submetido a um bloqueio.

Pouco antes, o exército indicou que um civil ficou "levemente" ferido por tiros procedentes do norte do território palestino, mas não especificou em quais circunstâncias aconteceu "esse ataque".

Israel e Hamas travaram uma guerra de onze dias em maio, seu quarto conflito desde que o movimento islamita armado assumiu o poder em Gaza.

No final de maio, foi instaurado um cessar-fogo bastante frágil e desde então foram lançados somente onze projéteis de Gaza ao território israelense, informou o exército em seu relatório anual nesta quarta-feira.

