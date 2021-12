Ganhador das legislativas no Iraque, Moqtada Sadr recebe rivais pró-Irã

Grande vencedor das últimas eleições legislativas no Iraque, o religioso xiita Moqtada Sadr recebe, nesta quarta-feira (29), as lideranças dos ex-paramilitares do Hashd al Shaabi, seus rivais pró-Irã, em meio às negociações para compor a nova administração.

No início de dezembro, após várias semanas de tensão, Sadr se reuniu com figuras dos partidos pró-Irã, e ambos os lados manifestaram posições opostas a respeito da formação do próximo governo.

A reunião de hoje acontece dois dias depois da ratificação dos resultados das legislativas de 10 de outubro e antes de o novo Parlamento realizar sua sessão inaugural. Isso deve acontecer até 10 de janeiro.

Uma delegação do Quadro de Coordenação - uma coalizão que reúne vários partidos xiitas, incluindo a Aliança da Conquista, a vitrine política do Hashd - chegou à residência de Sadr, na cidade santa de Najaf (centro), informou a agência de notícias oficial INA.

Nesta quarta, Sadr recebeu Hadi Al Ameri (Aliança da Conquista), Faleh Al Fayyad (uma autoridade de alto escalão do Hashd) e Qais Al Khazali (do Assaib Ahl Al Haq, uma das principais facções do Hashd).

Devem tratar "da situação política do país para o próximo período e da formação do próximo governo", informou a INA.

Em um Iraque multiconfessional e multiétnico, a formação do governo é acompanhada de negociações intermináveis.

A corrente sadrista conquistou 73 cadeiras, tornando-se a primeira bancada nesta Casa de 329 deputados. O Hashd obteve apenas 17 assentos, bem menos do que as 48 que detinha na legislatura em final de mandato. Ainda assim, espere aumentar sua presença, graças às alianças.

Tradicionalmente, os partidos que dominam a comunidade de xiita, majoritária, devem chegar a um compromisso. Agora, porém, embora os pró-iranianos queira perpetuar esta tradição, independentemente do número de deputados, Sadr reivindica um governo constituído por legendas políticas capazes de compor uma coligação majoritária no Parlamento.

