França bate novo recorde e registra 180 mil casos de covid-19 em um dia

País tem contagem diária mais alta na Europa desde o início da pandemia, mas hospitalizações se mantem em níveis reduzidos graças à alta porcentagem de vacinados. Reino Unido tem quase 130 mil novas infecções em um dia.A Franca registrou um novo recorde de infecções diárias de covid-19 nesta terça-feira (28/12), com um dos maiores números de novos casos em um só dia já vistos em todo o mundo desde o início da pandemia. Após ultrapassar pela primeira vez a marca de 100 mil casos diários da doença no último sábado, o país registrou 179.807 novas infecções nas últimas 24 horas. Esta é a maior contagem diária já registrada em qualquer país europeu, segundo a plataforma Covidtracker.fr. Somente os Estados Unidos e a Índia já tiveram números mais altos, acima de 200 mil casos em 24 horas, sendo que as autoridades americanas registraram na última segunda-feira mais de 505 mil novas infecções. Também nesta terça-feira, o Reino Unido somou 129.471 novos casos, número que não inclui a Escócia e a Irlanda do Norte devido a diferenças na coleta dos dados nesses países durante o feriado de Natal. No último sábado, a França teve 104.611 casos, após registrar mais de 90 mil por duas vezes no final da semana passada. No domingo e na segunda-feira, o país teve em torno de 30 mil novas infecções ao dia. Apesar do salto nas contagens de novos casos, a quantidade de pessoas internadas com covid-19 se manteve bem abaixo dos níveis mais altos já registrados no país. Nesta terça-feira, havia 3.416 pacientes em UTIs, bem menos do que os mais de 7 mil registrados em abril de 2020. Alta vacinação reduz internações O primeiro-ministro francês, Jean Castex, afirmou que as UTIs somente não estão com ocupação máxima em razão do alto índice de adultos com esquema vacinal completo, algo que gera forte contraste com a situação de um ano atrás na França. Em torno de 77% da população já completou o ciclo vacinal. O país registrou 290 mortes atribuídas à covid-19 nas últimas 24 horas, a contagem diária mais alta desde maio de 2021, mas em quantidade bem menor do que há um ano. O total de óbitos na França desde o início da pandemia é de 123 mil. O índice de incidência em 100 mil pessoas durante um período de 7 dias aumentou para mais de 900, o que também é um novo recorde, sendo quase duas vezes maior do que os níveis registrados durante a terceira onda da doença, em novembro de 2020. Nesta segunda-feira, as autoridades francesas anunciaram uma série de medidas para conter as infecções, com a imposição de limites para reuniões sociais e a obrigatoriedade do uso de máscaras nas regiões centrais das cidades. O governo vai aumentar as exigências para a comprovação de vacinação, que passará a ser obrigatória para o acesso a restaurantes, eventos e viagens de longa distância. Além disso, o passaporte de vacina do país deixará de reconhecer como válida a apresentação de testes negativos de covid-19 a partir de 15 de janeiro. rc (Reuters)