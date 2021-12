Comunicado do Business Wire :The Saudi Fund for Development

O Fundo Saudita para o Desenvolvimento (Saudi Fund for Development, SFD), representado por seu diretor executivo, o Sultão Abdulrahman Al-Marshad, inaugurou o projeto da estrada Peradeniya-Badulla-Chenkaladi na República Democrática Socialista do Sri Lanka, financiado com um empréstimo de US$ 60 milhões.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20211228005175/pt/

Mr. Sultan Abdulrahman Al-Marshad, CEO of SFD, and accompanying delegation during the inauguration ceremony (Photo: AETOSWire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Beneficiando três milhões de pessoas nas áreas ao redor, o projeto vai fortalecer a infraestrutura de transporte do país, reduzir fatalidades e lesões relacionadas com o trânsito, e aumentar a segurança viária.

Participaram da cerimônia de inauguração Johnston Fernando, ministro das Estradas; Abdul Nasser bin Hussain Al-Harthi, embaixador saudita no Sri Lanka; uma delegação do SFD; além de diversas autoridades públicas do Sri Lanka.

Durante a cerimônia, Johnston Fernando elogiou os esforços do Reino da Arábia Saudita, mediado pelo SFD, por apoiar e desenvolver projetos de infraestrutura no Sri Lanka. Ele afirmou que os projetos proporcionariam benefícios econômicos e sociais a muitas pessoas.

O diretor executivo do SFD e Mahinda Rajapaksa, primeiro-ministro do Sri Lanka, assentaram uma pedra fundamental para uma extensão do projeto de desenvolvimento da cidade universitária da Universidade Wayamba, financiado pelo SFD com US$ 28 milhões no total. Mais de cinco mil estudantes se beneficiarão com o projeto, que vai aprimorar as instalações de ensino, melhorar a qualidade educacional e, no longo prazo, fortalecer capacidades econômicas e sociais.

"A contribuição do SFD para o desenvolvimento da estrada Peradeniya-Badulla-Chenkaladi surge do compromisso com projetos de financiamento que gerem benefícios significativos para o desenvolvimento social e econômico", declarou o Sultão Abdulrahman Al-Marshad, diretor executivo do SFD. "A estrada conecta as províncias leste, central e sul, promovendo objetivos de desenvolvimento sustentável e melhorando o transporte de produtos agrícolas."

"O SFD busca contribuir para a qualidade da educação com o fim de apoiar atividades sociais, promover caminhos econômicos e atingir o bem-estar de comunidades. O SFD também espera abrir os horizontes da educação com este projeto e possibilitar que a Universidade Wayamba apoie a comunidade das regiões de Kolyabitia e Makandura", acrescentou Al-Marshad.

Desde sua criação, o SFD já concedeu ao Sri Lanka 15 empréstimos de desenvolvimento que totalizam US$ 425 milhões, ajudando a financiar e implementar 13 projetos nas áreas hídrica, energética, sanitária, viária e educacional.

Ao longo de mais de 47 anos, o SFD já contribuiu para 226 projetos de desenvolvimento no setor de transporte mundialmente e 77 projetos em educação, prestando apoio socioeconômico a países em desenvolvimento.

*Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211228005175/pt/

Contato

Randah Al-Hothali,+966112794448 ralhothali@sfd.gov.sa

© 2021 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags