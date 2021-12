Comunicado do Business Wire :China Hi-Tech Fair

A 23ª Feira de Alta Tecnologia da China (CHTF) apresenta 16 áreas de exposição de classe mundial; o evento ocorre tanto on-line quanto no local no Centro de Convenções e Exposições de Shenzhen. As exposições englobam áreas que vão desde TI e proteção ambiental até aeroespacial e cidades inteligentes, proporcionando uma oportunidade incomparável para a apresentação de produtos e serviços inspiradores que integram as novas demandas de mercado, tecnologia do futuro e tendências de desenvolvimento da indústria.

Exposição de TI

A exposição do setor de TI é a maior exibição de produtos especializados na CHTF, com uma área no local que abrange 30.000 metros quadrados e que destaca a última geração de tecnologias, produtos e serviços de TI. Participando do formato on-line da exposição do setor de IT este ano estão 436 expositores, incluindo gigantes nacionais e multinacionais como a Ping An Technology, BOE Technology, Fujifilm e Seagate, que montaram um total de 835 exibições.

Proteção ambiental e energia

O foco da Exposição de Energia e Proteção Ambiental deste ano é sobre atingir as metas de carbono duplo da China de pico de carbono e neutralidade de carbono, além de aplicações relacionadas que podem possibilitar o desenvolvimento e estilos de vida verdes.

Ciência da construção e inovação tecnológica

Uma importante exibição dada a centralidade da infraestrutura e renovação urbana no 14o Plano Quinquenal da China, que foi lançado este ano. O foco deste ano inclui métodos de construção inteligentes e sustentáveis, materiais de construção sustentáveis e tecnologias e produtos de construção avançados. Os principais expositores on-line deste ano incluem o China Construction Science & Technology Group e o Shenzhen SEZ Construction Group.

Participação internacional

A Embaixada do Brasil na China, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e o governo do estado do Mato Grosso do Brasil montaram conjuntamente o pavilhão brasileiro, enquanto o Consulado Geral da Polônia em Guangzhou e o escritório de representação da Agência de Investimento e Comércio da Polônia na China estabeleceram o pavilhão polonês. O pavilhão belga foi organizado pela hub.brussels e Flanders Investment & Trade, como parte do 50o aniversário das relações diplomáticas entre a China e a Bélgica em 2021. O formato online deu as boas-vindas à participação de grandes empresas, start-ups e renomadas universidades da Rússia, Suíça e Hungria.

