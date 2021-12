City vence Brentford (1-0) e dispara na liderança; Chelsea cede empate contra Brighton

O Manchester City fechou o ano de 2021 com chave de ouro, ampliando sua vantagem na liderança da Premier League graças à vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Brentford (14º), nesta quarta-feira, pela 20ª rodada.

Com 50 pontos, os 'Citizens' aproveitaram os tropeços nesta rodada dos seus dois principais perseguidores.

O Chelsea está agora em segundo depois de empatar em 1 a 1 com o Brighton na quarta-feira, mas está oito pontos atrás da primeira posição. Nove pontos atrás do City está o Liverpool (3º), que foi derrotado por 1 a 0 pelo Leicester na terça-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Manchester City começa no sábado o ano de 2022 como grande favorito ao título desta edição do campeonato inglês, impulsionado pelo grande momento que vive, depois de ter emendado dez vitórias consecutivas no campeonato.

Desde a derrota por 2 a 0 em casa para o Crystal Palace, em 30 de outubro, o Manchester City venceu todas as partidas da Premier League.

No confronto desta quarta-feira no Brentford Community Stadium, o autor do gol da vitória foi Phil Foden (aos 16 minutos), que finalizou com o pé esquerdo um ótimo passe de seu companheiro de equipe, o belga Kevin De Bruyne.

O VAR revisou a jogada e validou o gol.

O próprio Foden teve um gol anulado depois, por impedimento, após um gol que havia marcado de cabeça (50).

Outro jogador do Manchester City, o espanhol Aymeric Laporte (86), também teve um gol anulado por impedimento.

Pouco antes, o Chelsea havia deixado escapar a vitória contra o Brighton (1-1) nos acréscimos.

O belga Romelu Lukaku, de cabeça após uma cobrança de escanteio aos 28 minutos, marcou o gol do time londrino em Stamford Bridge.

O Brighton empatou por meio de Danny Welbeck (90+1) também de cabeça, após um cruzamento do espanhol Marc Cucurella.

Apesar da decepção, o Chelsea ficou à frente do Liverpool, pouco antes do duelo entre os dois no domingo, pela 21ª rodada.

Além do empate, a outra má notícia para os 'Blues' nesta partida foram as lesões de Reece James e Andreas Christensen.

Com esse tropeço diante do Brighton o Chelsea põe fim ao ano de 2021, em que conquistou a segunda Liga dos Campeões de sua história.

-- Resultados da 20ª rodada da Premier League e classificação:

- Terça-feira:

(09h30) Arsenal - Wolverhampton

Southampton - Tottenham 1 - 1

Watford - West Ham 1 - 4

Crystal Palace - Norwich City 3 - 0

Leicester - Liverpool 1 - 0

- Quarta-feira:

Chelsea - Brighton 1 - 1

Brentford - Manchester City 0 - 1

- Quinta-feira:

(17h15) Manchester United - Burnley

. adiados

Everton - Newcastle

Leeds - Aston Villa

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 50 20 16 2 2 51 12 39

2. Chelsea 42 20 12 6 2 43 14 29

3. Liverpool 41 19 12 5 2 50 16 34

4. Arsenal 35 19 11 2 6 32 23 9

5. West Ham 31 19 9 4 6 34 25 9

6. Tottenham 30 17 9 3 5 22 20 2

7. Manchester United 28 17 8 4 5 27 25 2

8. Wolverhampton 25 18 7 4 7 13 14 -1

9. Leicester 25 18 7 4 7 31 33 -2

10. Brighton 24 18 5 9 4 17 18 -1

11. Crystal Palace 23 19 5 8 6 27 27 0

12. Aston Villa 22 18 7 1 10 24 28 -4

13. Southampton 21 19 4 9 6 20 29 -9

14. Brentford 20 18 5 5 8 21 25 -4

15. Everton 19 17 5 4 8 21 29 -8

16. Leeds 16 18 3 7 8 18 36 -18

17. Watford 13 17 4 1 12 22 35 -13

18. Burnley 11 15 1 8 6 14 21 -7

19. Newcastle 11 19 1 8 10 19 42 -23

20. Norwich City 10 19 2 4 13 8 42 -34

./bds/bur-smg/dr/aam

Tags