Biden oferecerá a Putin 'uma via diplomática' sobre tensão na Ucrânia

O presidente americano, Joe Biden, vai oferecer ao seu contraparte russo, Vladimir Putin, "uma via diplomática" para tentar resolver a tensão sobre a Ucrânia, durante a conversa por telefone que os dois terão na quinta-feira, informou a Casa Branca nesta quarta (29).

Biden se dirá disposto a empreender "uma via diplomática", mas os Estados Unidos, que seguem "profundamente preocupados" com a presença de tropas na fronteira com a Ucrânia, também estão "preparados para responder" em caso de invasão, afirmou um alto funcionário da Casa Branca.

