AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ QUARTA-FEIRA, 5 DE JANEIRO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2021

América

MÉXICO (México) - Mulheres lideram novo boom literário na América Latina - (até 30 de Dezembro)

(+) SANTIAGO (Chile) - Presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, anuncia formação de seu gabinete - (até 31 de Janeiro 2022)

(+) LIMA (Peru) - Xamãs fazem previsões para o Ano Novo - (até 30)

(+) MÉXICO (México) - Mexicanos recorrem a amuletos e rituais na expectativa de um 2022 melhor -

BRASÍLIA (Brasil) - Superávit Fiscal (Estatísticas Fiscais ) - 12H00

Europa

FRANÇA - Coronavírus/Covid-19 : acompanhamento da crise sanitária na França - (até 31 de Dezembro 2021)

(+) GRÉCIA - Novas restrições anticovid entram em vigor no Ano Novo, com a proibição de música em bares -

LONDRES (Reino Unido) - Arquivos Nacionais do Reino Unido divulga documentos do governo de 1998, 1999 e 2000 -

(+) KIEV (Ucrânia) - Reunião do conselho de segurança nacional - 11H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) RAMALLAH (Territórios palestinos) - Palestinos comemoram o 57º aniversário do movimento Fatah -

CARTUM (Sudão) - Previsão de manifestações contra o golpe militar de outubro -

BAGDÁ (Iraque) - 15º aniversário da execução de Saddam Hussein -

África

BAMAKO (Mali) - Fórum conduzido pela junta, boicotado por algumas partes, abre diálogo sobre o retorno do poder aos civis -

Esportes

(*) INGLATERRA (Reino Unido) - Futebol: Premier League - dia 20 -

SEXTA-FEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Mundo

MUNDO - Comemorações de Ano Novo pelo mundo -

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Réveillon - (até 2 de Janeiro 2022)

NOVA YORK (Estados Unidos) - Nova York recebe uma multidão na Times Square na noite de Ano Novo -

ESTADOS UNIDOS - Expectativa de suspensão de restrições pelos Estados Unidos a viajantes de países do sul da África -

MÉXICO (México) - No estado de Sonora, família encontra os restos mortais de um familiar desaparecido - 23H00

Europa

MOSCOU (Rússia) - O presidente russo, Vladimir Putin, faz discurso de Ano Novo -

BERLIM (Alemanha) - O chanceler Olaf Scholz faz seu discurso de ano novo - 09H00

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco visita presépio na Praça de São Pedro - 15H00

Oriente Médio e África do Norte

MARROCOS - Marrocos proíbe festividades entre 31 de dezembro e 1º de janeiro - (até 1 de Janeiro 2022)

Ásia-Pacífico

(*) SYDNEY (Austrália) - Comemorações pela chegada do Ano Novo - 08H00 (até 1 de Janeiro 2022)

NOVA ZELÂNDIA - Vacina da covid se torna obrigatória para os professores -

Esportes

SYDNEY (Austrália) - Tênis: Copa ATP - (até 9)

SÁBADO, 1 DE JANEIRO DE 2022

América

BOLÍVIA - Bolívia exigirá caderneta de vacinação anticovid no acesso a locais públicos -

NOVA YORK (Estados Unidos) - Posse do prefeito de Nova York, Eric Adams -

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Vacina anticovid se torna obrigatória para estudantes da Califórnia -

Ipiales (Colômbia) - Fronteira entre Equador e Colômbia reabre para pedestres e veículos - 19H00

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Fim do mecanismo de controle europeu de exportações para vacinas anticovid -

PARIS (França) - França assume a presidência rotativa da UE -

BRUXELAS (Bélgica) - 20º aniversário da entrada em circulação do euro -

BERLIM (Alemanha) - Alemanha assume a presidência do G7 -

ÁUSTRIA - Entra em vigor a legislação que permite o suicídio assistido -

FRANÇA - Entra em vigor a proibição a embalagens plásticas para a maioria das frutas e legumes -

PALMA (Espanha) - Entrada em vigor de restrições a chegadas de navios de cruzeiro -

SAGRES (Portugal) - Início da tentativa da travessia do Atlântico a remo pelo francês Jean-Jacques Savin -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco celebra missa de Ano Novo - 07H00

(+) VIENA (Áustria) - Filarmônica de Viena executa o concerto anual de Ano Novo - 08H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) BAGDÁ (Iraque) - Manifestação por ocasião do segundo aniversário do assassinato do general iraniano Qassem Soleimani pelos EUA - 08H00

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Entrada em vigor da lei da Promoção da Educação Familiar -

África

CIDADE DO CABO (África do Sul) - Funeral do Arcebispo Desmond Tutu - 06H00

Esportes

INGLATERRA (Reino Unido) - Futebol: Premier League - dia 21 - (até 3)

LONDRES (Reino Unido) - Futebol: Premier League - dia 21: Arsenal versus Manchester City - 10H30

DOMINGO, 2 DE JANEIRO DE 2022

Europa

(+) AMSTERDÃ (Holanda) - Previsão de protesto anticovid; tropa de choque da polícia ameaça com ação contundente -

Esportes

ARÁBIA SAUDITA - Auto, Moto: Campeonato Mundial FIA, primeira rodada: Rali Dacar - (até 14)

ADELAIDE (Austrália) - Tênis: ATP tour 2022, Adelaide International - (até 9)

LONDRES (Reino Unido) - Futebol: Premier League - dia 21: Chelsea versus Liverpool - 14H30

SEGUNDA-FEIRA, 3 DE JANEIRO DE 2022

Europa

VILNIUS (Lituânia) - Entrada em vigor do passaporte sanitário anticovid para os deputados -

Oriente Médio e África do Norte

BAGDÁ (Iraque) - Segundo aniversário de morte do major-general iraniano Qasem Soleimani, morto em ataque de um drone americano no Iraque -

(+) TEERÃ (Irã) - Ato por ocasião do segundo aniversário da morte do general iraniano Qasem Soleimani, morto em um ataque com um drone americano no Iraque - 08H30

Ásia-Pacífico

NAYPYIDAW (Mianmar) - Corte da junta dá veredicto no julgamento de Aung San Suu Kyi por medidas sobre a covid durante as eleições -

ÍNDIA - A vacinação da Covid para jovens de 15 a 18 anos começa -

HONG KONG (China) - Cerimônia de posse dos membros do sétimo mandato do Conselho Legislativo de Hong Kong - 01H00

HONG KONG (China) - Verdito do processo por incitação do líder da vigília da Praça da Paz Celestial, Chow Hang-tung - 23H30

Esportes

MELBOURNE (Austrália) - Tênis: ATP tour 2022, Melbourne - (até 9)

MELBOURNE (Austrália) - Tênis: WTA tour 2022, Melbourne 1 - (até 9)

MELBOURNE (Austrália) - Tênis: WTA tour 2022, Melbourne 2 - (até 9)

TERÇA-FEIRA, 4 DE JANEIRO DE 2022

América

(+) SANTIAGO (Chile) - A Convenção Constituinte do Chile, encarregada da redação da nova Constituição, completa seis meses e nomeia nova mesa diretora -

NOVA YORK (Estados Unidos) - Audiência sobre o pedido do príncipe Andrew da Grã-Bretanha para rejeitar a queixa de agressão sexual de Virginia Giuffre - 13H00

Europa

VIENA (Áustria) - Ministros da Opep+ se reúnem para avaliar reduções nos cortes da produção de petróleo -

QUARTA-FEIRA, 5 DE JANEIRO DE 2022

América

(+) CARACAS (Venezuela) - Guaidó renova o chamado governo interino da Venezuela com o apoio dos EUA -

(+) LAS VEGAS (Estados Unidos) - Feira de eletrônicos Consumer Electronics Show (CES) - (até 8)

Europa

(+) PARIS (França) - Reunião do Conselho de Defesa da Saúde Pública sobre a covid-19 -

Tags