Liverpool perde para o Leicester (1-0) e se complica na luta pelo título da Premier League

O vice-líder Liverpool se complicou em sua corrida pelo título da Premier League ao ser derrotado por 1 a 0 em sua visita ao Leicester (agora 9º), nesta terça-feira, pela 20ª rodada da Premier League.

A equipe de Jürgen Klopp ficou assim parada com 41 pontos e vai assistir com preocupação o que acontece nesta quarta-feira, dia em que os seus dois teóricos grandes rivais jogam pelo campeonato.

O líder Manchester City, que tem seis pontos a mais que o Liverpool, pode abrir uma vantagem de nove se vencer o Brentford (14º) fora de casa.

O Chelsea (3º), que tem os mesmos 41 pontos do Liverpool, subirá ao segundo lugar se pelo menos empatar em casa com o Brighton (10º).

Tudo isso antes do tão aguardado Chelsea-Liverpool de domingo, 2 de janeiro, pela 21ª rodada.

Esta 20ª rodada pode, portanto, ser muito negativa para o Liverpool, que viu seu duelo contra o Leeds ser adiado no domingo, no 'Boxing Day', e que não jogava desde a semana passada quando eliminou exatamente o Leicester (ao vencer nos pênaltis após um empate em 3 a 3) pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa.

O Leicester conseguiu assim se vingar da recente eliminação e o fez graças a um gol de Ademola Lookman (aos 59 minutos), que havia acabado de entrar em campo e superou o goleiro brasileiro Alisson Becker após uma assistência de Kiernan Dewsbury-Hall.

Antes desse gol dos 'Foxes', o Liverpool havia tido as melhores chances no King Power Stadium.

A melhor foi desperdiçada por Mohamed Salah, que perdeu um pênalti aos 16 minutos. O goleiro dinamarquês Kasper Schmeichel adivinhou o canto e, no rebote, o atacante egípcio chutou no travessão.

Também tiveram boas chances pelo Liverpool o português Diogo Jota (4 e 28) e o senegalês Sadio Mané (55 e 58).

Depois de abrir o placar, o Leicester perdeu James Maddison (67) por lesão e o Liverpool continuou pressionando.

Diogo Jota, que cabeceou aos 81 minutos, e Virgil Van Dijk, com um chute rasteiro que Schmeichel defendeu aos 87, tiveram as últimas oportunidades pelo Liverpool, que não conseguiu marcar e que fechou o ano de 2021 com um gosto amargo.

Mais cedo o Tottenham não passou do empate em 1 a 1 em sua visita ao Southampton, que disputou mais da metade da partida com dez jogadores.

O Southampton (13º) abriu o placar aos 25 minutos com um gol de James Ward-Prowse, mas aos 39 ficou com dez devido à expulsão de Mohammed Salisu.

Os 'Spurs' empataram aos 41 minutos, com um pênalti convertido por Harry Kane.

Apesar de um claro domínio, a equipe londrina não conseguiu aproveitar a superioridade numérica para conquistar a vitória.

O Tottenham está em sexto lugar na classificação com 30 pontos, agora com um a menos que o West Ham (31 pontos), que subiu para o quinto lugar com a vitória por 4 a 1 fora de casa sobre o Watford (17º).

O West Ham, que havia marcado apenas um ponto nos três jogos anteriores, começou perdendo, devido a um gol de Emmanuel Bonaventure Denis logo aos 5 minutos.

Os 'Hammers' conseguiram então virar por meio de Tomas Soucek (27), Saïd Benrahma (29), Mark Noble (58 convertendo um pênalti) e Nikola Vlasic nos acréscimos (90 + 2).

O West Ham está provisoriamente a quatro pontos da zona da Liga dos Campeões, que atualmente é fechada pelo Arsenal (4º).

Sem seu treinador Patrick Vieira (que testou positivo para covid-19), o Crystal Palace (9º) venceu com facilidade o lanterna Norwich por 3 a 0.

Duas outras partidas estavam agendadas para esta terça-feira na Premier League, mas foram adiadas devido a casos de covid-19: Arsenal-Wolverhampton e Leeds-Aston Villa.

O futebol inglês tem sido afetado pela grande onda de infecções por coronavírus no Reino Unido.

No total, 103 testes em jogadores e membros de comissões técnicas dos vinte clubes ingleses da primeira divisão entre 20 e 26 de dezembro deram positivo, algo nunca visto desde o início da pandemia.

--- Jogos da 20ª rodada da Premier League (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

(09h30) Arsenal - Wolverhampton

Southampton - Tottenham 1 - 1

Watford - West Ham 1 - 4

Crystal Palace - Norwich City 3 - 0

Leicester - Liverpool 1 - 0

- Quarta-feira:

(16h30) Chelsea - Brighton

(17h15) Brentford - Manchester City

- Quinta-feira:

(17h15) Manchester United - Burnley

. adiados

Everton - Newcastle

Leeds - Aston Villa

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 47 19 15 2 2 50 12 38

2. Liverpool 41 19 12 5 2 50 16 34

3. Chelsea 41 19 12 5 2 42 13 29

4. Arsenal 35 19 11 2 6 32 23 9

5. West Ham 31 19 9 4 6 34 25 9

6. Tottenham 30 17 9 3 5 22 20 2

7. Manchester United 28 17 8 4 5 27 25 2

8. Wolverhampton 25 18 7 4 7 13 14 -1

9. Leicester 25 18 7 4 7 31 33 -2

10. Crystal Palace 23 19 5 8 6 27 27 0

11. Brighton 23 17 5 8 4 16 17 -1

12. Aston Villa 22 18 7 1 10 24 28 -4

13. Southampton 21 19 4 9 6 20 29 -9

14. Brentford 20 17 5 5 7 21 24 -3

15. Everton 19 17 5 4 8 21 29 -8

16. Leeds 16 18 3 7 8 18 36 -18

17. Watford 13 17 4 1 12 22 35 -13

18. Burnley 11 15 1 8 6 14 21 -7

19. Newcastle 11 19 1 8 10 19 42 -23

20. Norwich City 10 19 2 4 13 8 42 -34

