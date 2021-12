Kevin Durant e Kyrie Irving voltam após 10 dias de quarentena por covid-19

Os superastros do Brooklyn Nets, Kevin Durant e Kyrie Irving, deixaram o isolamento por covid-19 após 10 dias de quarentena, informou a franquia nesta terça-feira.

O último jogo disputado por Durant, o maior cestinha da NBA com 29,7 pontos em média, foi na vitória de 16 de dezembro sobre o Philadelphia 76ers, enquanto Irving não fez sua estreia nesta temporada devido à sua recusa em ser vacinado contra o coronavírus.

A decisão de Irving o impede, devido aos protocolos contra o vírus em Nova York, de jogar em casa no Brooklyn e por isso o Nets o retirou do time antes do início da temporada.

Em 18 de dezembro, os Nets voltaram atrás e anunciaram o restabelecimento de seu armador All-Star, mas naquele mesmo dia Irving teve que ficar em quarentena por causa da covid-19.

Durant poderá voltar à quadra no próximo jogo dos Nets contra os Sixers no Brooklyn na quinta-feira, enquanto Irving, que só pode jogar como visitante, poderá estar disponível no dia 5 de janeiro contra os Pacers, em Indiana.

Os Nets sofreram um dos surtos mais importantes de covid-19 entre os times da NBA, que também afetou o outro astro, James Harden e causou a suspensão de três jogos, mas mesmo assim eles conseguiram se manter na liderança da Conferência Leste.

A NBA está passando por uma onda de covid-19 sem precedentes que colocou cerca de 200 jogadores e seis técnicos em quarentena somente neste mês, resultando em uma suspensão de nove jogos.

Para aliviar a pressão sobre os times, a NBA reduziu o período mínimo de quarentena para jogadores com teste positivo para covid-19 de 10 para seis dias na segunda-feira, desde que estejam vacinados e assintomáticos.

Nesta terça-feira, várias figuras da NBA entraram no protocolo contra o coronavírus, como Darius Garland (Cavaliers) e Bogdan Bogdanovic (Hawks), enquanto outros se jjuntaram a suas equipes, como Anthony Edwards (Timberwolves) e Evan Mobley (Cavaliers).

