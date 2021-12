Duelo Everton-Newcastle da Premier League é adiado devido a casos de covid-19

Um 16º jogo da temporada do campeonato inglês, que seria disputado entre Everton e Newcastle na quinta-feira, foi adiado devido aos casos de covid-19, informou a Premier League nesta terça-feira.

"O Conselho aceitou o pedido de adiamento do Newcastle. O clube não tem o número necessário de jogadores disponíveis para a partida (13 jogadores de campo e um goleiro) devido a casos de covid e lesões", explicou o órgão em um comunicado.

O Newcastle jogou contra o Manchester United na 19ª rodada do campeonato inglês na segunda-feira, empatando em 1 a 1.

O adiamento do duelo contra o Everton foi o décimo sexto jogo que precisou ser postergado devido a casos de covid. A onda de infecções no Reino Unido causou um grande impacto na programação do campeonato nas últimas semanas.

Everton-Newcastle é também o terceiro jogo da 20ª rodada a ser adiado. Antes foram os duelos Arsenal-Wolverhampton e Leeds United-Aston Villa, que deveriam ter sido disputados nesta terça-feira.

