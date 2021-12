Comunicado do Business Wire :Exile Content Studio

O Exile Content Studio fechou um acordo com o artista espanhol Edgar Plans e a Curatible, pelo qual farão uma parceria para uma série de tokens não fungíveis (non-fungible token, NFT) baseada no trabalho de Plans que servirá como base para uma nova franquia de entretenimento chamada Lil' Heroes. Os NFTs serão lançados em janeiro de 2022.

O acordo faz parte de uma estratégia de perspectiva visionária de longo prazo para o Exile, um dos fornecedores líderes de conteúdo de Hollywood para públicos de línguas inglesa e espanhola no mundo inteiro. A empresa vislumbra Lil' Heroes como uma franquia de entretenimento duradoura com múltiplos componentes, inclusive uma série de TV infantil, uma experiência metaverso virtual, produtos e publicações direcionadas ao consumidor.

"Esta é a nossa primeira empreitada nos NFTs, e não poderíamos estar mais entusiasmados sobre nossa parceria com Edgar e a Curatible", afirmou Daniel Eilemberg, presidente de conteúdo do Exile. "Achamos que os NTFs poderiam ser uma maneira de construir comunidades engajadas em franquias de arte, moda e entretenimento, recompensando ao mesmo tempo os primeiros fãs com valor real e propriedade. Desenvolver esta franquia não apenas para a comunidade, mas juntamente com ela, é uma nova maneira de pensar o relacionamento entre um estúdio e seu público, e estamos entusiasmados por explorar isso."

Nascido em Madri e baseado em Gijón, Espanha, Plans é um artista visual contemporâneo com obras destacadas em galerias e museus importantes, inclusive a Almine Rech em Paris, Bruxelas e Xangai, o Museu de Arte Moderna de Moscou e a Galeria Miguel Alzueta em Barcelona. Ele é mais conhecido por seus personagens de cartoon coloridos, expressivos, com olhos grandes e vivos, e orelhas de rato conhecidos como Animal Heroes, que em seu trabalho de técnica mista, coloca sobre cenários urbanos de rabiscos comentários sociais importantes sobre racismo e igualdade de gêneros.

"Estou entusiasmado por fazer parceria com o Exile e a Curatible para dar vida a esta coleção de NFTs única", disse Edgar Plans. "Lil' Heroes é uma coleção inspirada no trabalho que criei no decorrer de meu tempo como artista, e estou ansioso para compartilhar essa arte com um novo público e explorar como podemos desenvolver esta franquia no espaço do entretenimento."

A Curatible é uma equipe de colecionadores de arte que desejam revolucionar a maneira como as pessoas adquirem, colecionam e apreciam arte. Ao aproveitar os estágios iniciais da tecnologia de blockchain e NFT, a Curatible está desenvolvendo uma comunidade que preenche a lacuna entre os mundos físico e digital. A Curatible trabalha com artistas conhecidos internacionalmente para criar coleções de NFTs exclusivas baseadas em seus trabalhos, permitindo que esses criadores coloquem os pés no mundo da arte digital e colecionadores de NFTs invistam em criadores de arte com um histórico e um valor real de mercado.

"Estamos criando uma ponte entre a arte tradicional e o mundo digital. E estamos felizes por colaborar com um artista contemporâneo como Edgar Plans para ajudá-lo na transição para os NFTs", declarou Massine Benoukaci, CEO e cofundadora da Curatible. "É uma grande satisfação colaborar com a Exile e combinar nossa especialidade para construirmos uma comunidade real, franquia e projeto em torno de Edgar."

Sobre o Exile Content Studio

O Exile Content Studio cria conteúdo em espanhol e inglês para um público global nas mais diferentes plataformas: TV, cinema, áudio e digital. O estúdio coproduziu recentemente Todo Va A Estar Bien para a Netflix com Diego Luna como showrunner e a série de documentários Un Sueño Real para a HBO com a jornalista Ana Pastor, sobre o time de futebol feminino do Real Madrid.

A equipe do Exile já levou conteúdo com responsabilidade às maiores empresas de mídia em espanhol do mundo para cinema, serviço OTT, radiodifusão e redes de TV por assinatura, música, notícias e digital. Sua atual lista de artistas inclui vencedores do Oscar e talentos de diversos gêneros e formatos.

