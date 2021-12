Apple fecha lojas em NY após aumentos de casos de Covid-19

Todas as 12 lojas da Apple em Nova York foram fechadas por causa dos aumentos dos casos da variante Ômicron do coronavírus nos Estados Unidos. Os clientes ainda poderão retirar os pedidos realizados online nas lojas, que incluem pontos de venda na Quinta Avenida, Grand Central e SoHo. Medida foi confirmada pela empresa nessa segunda-feira, 27, de acordo com informações da Forbes.

No início de dezembro, a Apple fechou temporariamente suas lojas americanas e também no Canadá, após aumento nos casos de Covid-19 e propagação entre os funcionários. Todos os clientes e funcionários devem usar máscaras nas lojas dos EUA.

Os aumentos dos casos da Ômicron impediram empresas como a Amazon, Meta, Twitter e o Pinterest de enviar equipes para a Consumer Electronics Show, em Las Vegas, conforme crescem as preocupações com a variante Ômicron. A big tech de Jeff Bezos não estará presente in loco no evento, que acontece em janeiro de 2022.

