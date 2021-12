Para 2022, 30% dos brasileiros temem revolta de robôs e 41% ataque nuclear

Invasão alienígena, queda de asteroide, desastres naturais, guerra nuclear, ataque de robôs... Muitas são as variações de eventos catastróficos que podem atingir a Terra em 2022. O Instituto Ipsos, especializado em pesquisa de opinião, realizou mais de 20 mil entrevistas em 33 países para entender as expectativas, para o próximo ano, das pessoas de cada local.

Na categoria "ameaças globais" foram feitas perguntas sobre seis temas: desastres naturais, ataque de hackers a serviço de governos estrangeiros, conflito com armas nucleares, inteligência artificial avançada, queda de asteróide e invasão alienígena. Pessoas entrevistadas deveriam responder se achavam provável ou improvável que cada possibilidade acontecesse.

No cenário global, os maiores temores foram desastres naturais e ataque de hackers. Na primeira categoria, 39% das pessoas respondeu achar provável que um episódio do tipo aconteça em seu país, enquanto 38% temem a segunda possibilidade. Em ambos os casos, 40% das pessoas consideraram a situação improvável.

Em terceiro lugar estão conflitos com armas nucleares em algum local do mundo (34% acham provável, e 46% improvável). Uma inteligência artificial impossível de ser parada, como na franquia Exterminador do Futuro, é temida por 27% das pessoas, enquanto outras 50% acham improvável que algo do tipo aconteça no próximo ano.

Os motivos de menor preocupação para as pessoas estão no espaço: 16% consideram possível a queda de um asteróide na Terra, enquanto 59% acham improvável que isso aconteça. Uma invasão alienígena, por sua vez, é temida por 14% das pessoas, com 67% de descrença.

O Brasil esteve entre os 33 países que receberam o estudo. De acordo com os dados, o maior temor da população brasileira é que aconteça um conflito com armas nucleares: 41% das pessoas entrevistadas acredita que exista a possibilidade deste tipo de confronto em algum lugar do mundo em 2022 - outros 40% acham improvável que isso aconteça.

Em segundo lugar está a resposta à degradação ambiental, com 40% das pessoas entrevistadas no Brasil temendo que um desastre natural aconteça em alguma das principais cidades do País. A descrença, neste caso, é menor: 35% consideraram improvável um episódio do tipo.

O ataque de hackers a serviço de um governo estrangeiro em 2022 é temido por 34% da população brasileira, com 42% de descrença sobre o tema. Em seguida vem a "revolta das máquinas": 30% dos entrevistados brasileiros disse ter medo de uma inteligência artificial descontrolada causando estragos a nível global, enquanto 47% duvidam que algo do tipo aconteça no próximo ano.

Assim como na média global, os pontos menos temidos pelos brasileiros são a queda de asteróide (15%) e invasão alienígena (18%). Outros países têm medo significativamente maior destes acontecimentos: na Malásia, 33% temem o impacto de um meteoro com a Terra, enquanto 28% dos entrevistados na Arábia Saudita considera provável a visita de extraterrestres.

O país com mais temor em relação ao espaço parece ser a Índia. No subcontinente asiático, 28% dos entrevistados temem a queda do asteróide, e 30% têm medo que a Terra seja atacada por seres de outros planetas.

