Biden cita cenário melhor que auge da pandemia, mas alerta sobre hospitalizações

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a alertar para a gravidade da covid-19 no país. Em breves declarações públicas durante uma reunião virtual com governadores sobre a crise de saúde, ele considerou que o quadro nos EUA é melhor que no auge da pandemia, mas notou que as hospitalizações têm aumentado.

Biden disse que o governo trabalha para reforçar o acesso a testes para detectar o vírus, bem como para vacinar mais norte-americanos.

Ele voltou a insistir sobre a necessidade de se imunizar, notando que há ainda milhões no país sem vacina, mesmo com a disponibilidade existente.

Segundo Biden, a administração "obviamente precisa fazer melhor" na questão da disponibilidade de testes no país.

