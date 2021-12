Xeque de Dubai é condenado a pagar valor recorde por divórcio

Justiça britânica ordenou que soberano Mohamed bin Rashid Al Maktoum pague 550 millhões de libras à ex-mulher, Haya Bint Al Hussein, e a dois filhos. Princesa fugiu para o Reino Unido em 2019 com as crianças.O soberano de Dubai, xeque Mohamed bin Rashid Al Maktoum, foi condenado nesta terça-feira (21/12) pela justiça britânica a pagar à ex-mulher e aos dois filhos do casal cerca de 550 milhões de libras (cerca de R$ 4,19 bilhões), na maior indenização por divórcio concedida por um tribunal inglês. O juiz Philip Moor ordenou que o chefe de governo dos Emirados Árabes Unidos, de 72 anos, pague cerca de 251,5 milhões de libras a sua sexta e mais jovem esposa, a princesa Haya Bint Al Hussein da Jordânia, de 47 anos, e 290 milhões de libras para sustentar seus filhos, um menino de 9 anos e uma menina de 14 anos, incluindo despesas de segurança. De acordo com a sentença, o valor, que inclui dezenas de milhares de libras para férias e gastos vinculados com animais domésticos, pode variar em função de diversos fatores, como em caso da morte do xeque ou da reconciliação dos filhos com o pai. "Levando em consideração sua posição e as ameaças gerais de terrorismo e sequestro que enfrentam em tais circunstâncias, eles são considerados particularmente vulneráveis ​​e precisam de maiores garantias de segurança neste país", disse o juiz no veredicto. "A principal ameaça que enfrentam vem do próprio [xeque], e não de fontes externas", acrescentou. Fuga para o Reino Unido Haya fugiu para o Reino Unido em 2019 com os dois filhos e solicitou a custódia das crianças aos tribunais britânicos. A princesa, filha do falecido rei Hussein da Jordânia, disse estar "apavorada" com as atitudes do marido. O xeque sempre negou as alegações da ex-mulher de perseguição e assédio. No entanto, em outubro, um tribunal de Londres concluiu que o xeque havia monitorado ilegalmente o celular da princesa e dos advogados britânicos dela durante a batalha pela custódia dos filhos. Além disso ele teria intimidado a princesa e tentado comprar uma propriedade ao lado da que ela mora, representando uma ameaça à segurança de Haya. A justiça britânica também já havia concluído que o xeque havia ordenado os sequestros de duas filhas de outro casamento. A princesa Shamsa foi sequestrada em Cambridge, em 2000, e mandada para Dubai. A irmã mais nova dela, Latifa, foi interceptada na costa da Índia enquanto tentava fugir, em 2018. le (lusa, afp, ots)