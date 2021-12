Biden eleva padrão de eficiência de combustíveis para combater mudança climática

Em uma etapa importante para combater as mudanças climáticas, a administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está aumentando os padrões de eficiência de combustíveis, para reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa que aquecem o planeta.

Uma regra final deve ser editada nesta segunda-feira, com entrada em vigor em 2023. A meta projetada de consumo será de 40 milhas por galão até 2026 - 25% mais do que a regra finalizada pela administração Trump no ano passado e 5% acima da proposta da Agência de Proteção Ambiental (EPA) de agosto.

"Estamos estabelecendo padrões robustos e rigorosos que reduzirão agressivamente a poluição que está prejudicando as pessoas e nosso planeta - e economizando o dinheiro das famílias ao mesmo tempo", disse o administrador da EPA, Michael Regan, em um comunicado.

Regan chamou a regra de "um passo gigante à frente" no cumprimento da agenda climática do presidente Joe Biden "enquanto abre o caminho para um futuro de transporte totalmente elétrico e de emissões zero".

Os padrões também ajudarão a expandir a participação de mercado de veículos com emissões zero, disse a administração, com uma meta de veículos elétricos a bateria e híbridos plug-in alcançando 17% dos novos veículos vendidos em 2026. EVs e híbridos plug-in devem ter cerca de 7% do mercado em 2023.

"Tornar os carros mais limpos é fundamental para lidar com a mudança climática", disse a EPA. O transporte é a maior fonte de emissões de gases de efeito estufa nos Estados Unidos, respondendo por 29% de todas as emissões. No setor de transporte, carros de passageiros e caminhões são os maiores contribuintes, respondendo por 58% de todas as emissões relacionadas ao transporte e 17% das emissões gerais de carbono dos EUA.

Os padrões finais contribuirão para uma meta definida pelo acordo climático de Paris de Paris de 2015 de manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2º graus acima dos níveis pré-industriais. Fonte: Associated Press

