Itália: falso ginecologista é suspeito de filmar mulheres em exames online

Polícia apreendeu smartphones e dispositivos de armazenamento na casa do suspeito. Ele telefonava para diversas mulheres que "haviam sido diagnosticadas com várias infecções vaginais"; entenda

Agentes de segurança italianos realizaram uma operação de busca e apreensão na casa de um suspeito de se passar por ginecologista para realizar exames vaginais online em centenas de mulheres. A operação ocorreu nesta sexta, 17, na cidade de Bari, sul da Itália, e apreendeu diversos smartphones e dispositivos de armazenamento. O homem de 40 anos não teve a identidade revelada; seu celular foi grampeado pela polícia, o que permitiu a localização de sua casa.

O suspeito telefonava para diversas mulheres que, nas palavras dele, haviam sido diagnosticadas com “várias infecções vaginais” após a realização de exames em clínicas do país, segundo a polícia. “Ele então as persuadia a se submeterem a um exame ginecológico online”, afirmou o jornal italiano La Repubblica. Segundo o veículo, “mais de 400 mulheres em toda a Itália” foram vítimas do falso médico.

“Ele se apresentou como médico. Ele sabia minha data e local de nascimento e me perguntou se eu tinha feito um check-up ginecológico nos últimos meses”, relatou uma vítima ao jornal. “Ele fez perguntas cada vez mais pessoais, depois pediu uma videochamada via Zoom ou Hangouts, me pediu para mostrar minhas partes íntimas para confirmar o diagnóstico”, completou a mulher.

