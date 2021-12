Tornados deixam rastro de destruição no Kentucky

Dezenas de pessoas morreram após série de tornados atingirem vários estados dos EUA. Presidente Joe Biden declara grande catástrofe no Kentucky.O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou neste domingo (12/12) estado de grande catástrofe no Kentucky devido aos tornados que atingiram fortemente esse estado e mataram dezenas de pessoas em ao menos cinco. Biden havia anteriormente declarado estado de emergência, e a reclassificação, feita a pedido do governo estadual, permite ao governo federal enviar mais ajuda. Equipes de resgate continuam procurando sobreviventes de cerca de 50 tornados que atingiram oito estados americanos: Arkansas, Illinois, Indiana, Kentucky, Missouri, Mississippi, Ohio e Tennessee. Mortos em fábrica de velas Na cidade de Mayfield, no Kentucky, onde inicialmente se temia haver cerca de 70 mortos numa fábrica, o número foi reduzido pela direção da empresa: oito morreram e outros oito estão desaparecidos devido à destruição de uma fábrica de velas. Outras 90 pessoas foram localizadas. No domingo, o governador Andy Beshear havia confirmado 80 mortes e dissera que o número poderia passar de cem. Ele disse que esse foi o tornado mais mortal que já atingiu o Kentucky. Há ao menos mais 14 mortos em outros quatro estados: Illinois, Tennessee, Arkansas e Missouri. Em Illinois, ao menos seis pessoas morreram com o colapso de um centro de distribuição da Amazon na cidade de Edwardsville. "Há cidades que desapareceram" Mayfield é uma das cidades do Kentucky mais afetadas pela tempestade, que deixou muitos prédios sem telhado ou praticamente destruídos, assim como carros e outras estruturas. A prefeita de Mayfield, Kathy Stewart O'Nan, alertou que a preocupação das autoridades são as baixas temperaturas e que não há serviço de água potável. Beshear declarou que em Dawson Springs, uma cidade com cerca de 2.600 habitantes, a lista de pessoas desaparecidas tem aproximadamente oito páginas. "Há cidades que desapareceram", disse. Incomum em dezembro O tornado mais longo já registrado nos Estados Unidos, em março de 1925, atravessou os estados do Missouri, Illinois e Indiana ao longo de 335 quilômetros. Um cientista disse que um tornado que atingiu o Kentucky pode ter chegado a 400 quilômetros. O número é ainda mais impressionante por se tratar do mês de dezembro, quando baixas temperaturas costumam limitar os tornados. as/ek (AP, AFP, Reuters, Lusa)