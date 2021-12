Tornados nos EUA provocam pelo menos 70 mortes

Tempestades levam destruição a estados no sudeste e centro-sul do país. Governador do Kentucky diz que cifra de mortos no estado pode subir para 100. Equipes buscam pessoas presas em armazém da Amazon após desabamento.Maid de 70 pessoas morreram no estado americano do Kentucky após uma série devastadora de tornados e tempestades afetar regiões do sudeste e centro-sul dos Estados Unidos na sexta-feira e na manhã deste sábado (11/12). Os eventos extremos causaram danos significativos e desabamentos em vários prédios, incluindo uma fábrica de velas no Kentucky, um armazém de distribuição da Amazon em Illinois e uma casa de repouso no Arkansas. O governador do estado americano, Andy Beshear, declarou estado de emergência no estado e destacou a Guarda Nacional. Ele disse que o Kentucky "sofreu alguns dos piores danos por eventos de tornado que já vimos há muito tempo" e que o número de mortos pode vir a passar de cem. Pelo menos quatro tornados afetaram o estado, causando estragos em mais de uma dezena de distritos administrativos. Na manhã de sábado, mais de 56 mil pessoas estavam sem energia elétrica no Kentucky. Uma das regiões mais afetadas foi a comunidade de Mayfield, no sudoeste do estado, onde vários edifícios desabaram, segundo Sarah Burgess, integrante da polícia estadual de Kentucky. Ela disse que várias pessoas ficaram presas dentro de uma fábrica de velas danificada em Mayfield. As autoridades confirmaram que cerca de 110 pessoas estavam dentro da fábrica quando o tornado chegou, arrancando o telhado. Ao menos três mortes no Tennessee No estado de Tennessee, ao menos três pessoas morreram devido às tempestades. Duas fatalidades relacionadas foram relatadas em Lake County, a noroeste do estado, segundo Dean Flener, porta-voz da Agência de Gerenciamento de Emergências do Tennessee. Uma terceira morte foi relatada no vizinho Condado de Obion. Flener disse que as autoridades estaduais de saúde do Tennessee confirmaram as mortes. Uma pessoa morreu e várias outras ficaram feridas após um tornado ter atingido uma casa de repouso no estado de Arkansas. Vinte pessoas ficaram presas dentro do prédio, que desabou, segundo autoridade local. Cinco pessoas ficaram gravemente feridas e algumas outras tiveram ferimentos leves. O lar de idosos possui 86 leitos. No estado de Missouri, uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas, em desabamentos de edifícios perto das cidades de Defiance e New Melle após a passagem de um tornado. Telhado desaba em armazém da Amazon Equipes de emergência no sul do estado de Illinois estavam respondendo na manhã deste sábado a relatos de trabalhadores presos dentro de um armazém da empresa Amazon, após o telhado desabar por causa de uma tempestade. Pelo menos 100 veículos de emergência foram deslocados para a área, perto de Edwardsville, cerca de 40 quilômetros a leste de St. Louis. Uma parede com aproximadamente o comprimento de um campo de futebol desabou, assim como o telhado acima dele. Não ficou claro de imediato quantas pessoas ficaram feridas, mas uma pessoa foi levada de helicóptero para um hospital. O chefe da polícia de Edwardsville, Mike Fillback, disse que várias pessoas que estavam no prédio foram levadas de ônibus para a delegacia de polícia nas proximidades da praia de Pontoon Beach para avaliação. Na manhã de sábado, as equipes de resgate ainda estavam vasculhando os escombros para determinar se alguém estava preso dentro deles. Fillback disse que o processo duraria várias horas. Guindastes e retroescavadeiras ajudam a remover os destroços. md (AP, Reuters)