Autora de 'Entrevista com o vampiro', escritora americana Anne Rice morre aos 80 anos

A escritora americana Anne Rice morreu por complicações de um acidente vascular cerebral (AVC) aos 80 anos. Ela conquistou sucesso por meio da série "Crônicas Vampirescas". A primeira delas, "Entevista com o vampiro", de 1976, foi traduzida no Brasil por Clarice Lispector, e se tornou um filme de sucesso em 1994.

A anúncio de sua morte foi feito neste domingo, 12, pelo filho, Cristopher Rice, por meio da página do Facebook da escritora.

"Estou de coração partido ao trazer notícias tão tristes para vocês. Mais cedo nesta noite, Anne morreu de complicações de um AVC. [...] Como mãe, ela me apoiou incondicionalmente. Me ensinou a perseguir meus sonhos, rejeitar o conformismo e desafiar o meu medo e falta confiança. Como escritora, me ensinou a desafiar as barreiras do gênero literário e me entregar às minhas paixões obsessivas", escreveu Cristopher em homenagem à mãe.

A escritora tinha uma página ativa no Facebook com mais de um milhão de seguidores, lugar onde interagia frequentemente com os fãs, conversava sobre seus livros e fazia perguntas sobre suas obras. De acordo com o portal do G1, ela começou a escrever em 1972, ano em que perdeu sua filha Michele, aos cinco anos, em decorrência de uma leucemia. Depois disso, até os dias atuais, Anne escreveu mais de 30 livros.

Seu sucesso veio por meio da série "Crônicas Vampirescas", que teve início em 1976 com "Entrevista com o vampiro". A obra foi posteriormente traduzida no Brasil pela também escritora Clarice Lispector. A crônica foi adaptada para o formato cinematográfico, virando um filme de sucesso em 1994, com Tom Cruise, Bradd Pitt, Kirsten Dunst, Antonio Banderas e a própria autora no elenco.

Aos 80 anos, Anne ainda escrevia e publicava. "Comunhão de Sangue" foi a última obra da escritora criada, lançada no Brasil em 2018.

Anne era formada em ciência política e escrita criativa pela Universidade de São Francisco.

Por meio da publicação onde foi anunciada a morte da escritora, o filho também informou que a mãe será enterrada em uma cerimônia privada em Nova Orleans, cidade onde nasceu. Cristopher também anunciou para o ano que vem um evento aberto ao público, amigos e leitores para celebrar a vida e a obra de Anne.

