Biden fala em consequência 'devastadora' se Rússia avançar na questão da Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, respondeu neste sábado, 11, uma pergunta sobre as tensões recentes no leste da Ucrânia. Segundo ele, as consequências econômicas para a Rússia, se o presidente Vladimir Putin avançar, serão "devastadoras".

"Rússia pagaria um preço terrível", disse o presidente norte-americano, indicando ainda que os EUA seguirão dando apoio militar a Kiev.

Neste sábado, Biden afirmou que "mudanças climáticas causam mais eventos extremos", e que "tudo é mais intenso quando clima está esquentando".

Em discurso em Wilmington, no Estado de Delaware, o presidente norte-americano falou sobre as recentes tempestades que afetaram o centro dos Estados Unidos.

Ele disse que o impacto específico é difícil de determinar neste caso, mas que o número de eventos extremos recentes no país indicam efeitos de mudanças no clima.

