Israel estende restrições de viagens a estrangeiros por mais 10 dias

O governo de Israel anunciou na noite de ontem que vai estender suas medidas de restrições a viagens, incluindo a proibição de entrada de viajantes estrangeiros, por dez dias. As medidas são tentativas de impedir o aumento de casos da variante ômicron no País.

Segundo a Associated Press, todos os israelenses que retornam do exterior precisam realizar quarentena até receberem o resultado negativo do teste PCR. Até o momento, Israel identificou pelo menos 21 casos da nova variante do coronavírus.

Hong Kong também deve decretar restrições a viajantes estrangeiros. Segundo a Bloomberg, o País implantará uma quarentena rigorosa para viajantes que chegam dos Estados Unidos. Os residentes de Hong Kong que permaneceram nos EUA nos últimos 21 dias serão submetidos à quarentena obrigatória de 14 dias. A medida vale também para outros que vieram do país americano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o maior aumento de casos desde o início da pandemia, a Coreia do Sul registrou nesta sexta-feira mais de 7 mil infecções por covid-19. Especialistas culpam o governo, que reduziu as regras sanitárias no início de novembro.

No entanto, com aumento de infecções, o governo coreano pretende adotar novamente medidas mais rígidas no controle ao vírus. "Se ficar claro que não estamos conseguindo reverter a situação de crise nos próximos dias, o governo não terá outra escolha a não ser empregar medidas extraordinárias, incluindo forte distanciamento social", disse o primeiro-ministro sul-coreano, Kim Boo-kyum.

De acordo com a AP, as novas regras já anunciadas nesta semana pelo governo proíbem encontros privados de sete ou mais pessoas e exigem que sejam mostrados comprovantes vacinais para entrar em restaurantes e outros locais fechados.

Na esteira do combate à covid-19, a Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento da Alemanha, apoiou nesta sexta-feira a exigência de vacinação para funcionários de hospitais e asilos.

Tags