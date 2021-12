Bahrein inaugura a maior igreja católica da Península Arábica

O Bahrein inaugurou nesta quinta, 9, a maior igreja da Península Arábica. A Catedral de Nossa Senhora da Arábia, com capacidade para cerca de 2.300 fiéis, acolherá a pequena comunidade católica do país do Golfo Pérsico, majoritariamente muçulmano.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

