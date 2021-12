Viúva de Kobe Bryant processa policiais por tirar fotos dos corpos do marido e filha

De acordo com Vanessa Bryant, ao menos 20 pessoas teriam tido acesso as fotos dos cadáveres e dos destroços do acidente; acidente com helipcóptero onde estavam jogador e filha aconteceu em janeiro de 2020

A viúva do jogador de basquete Kobe Bryant, está processando a polícia de Los Angeles por registrar imagens do corpo do marido logo após a tragédia. O acidente acarretou na morte do astro do basquete e de Gianna, do casal, além de outras 7 pessoas. Um mês após a fatalidade, Vanessa Bryant teria descoberto que policiais e bombeiros estavam compartilhando fotos dos corpos.

Segundo o site TMZ, Vanessa teria dito à Justiça que pediu ao xerife do condado de Los Angeles para cercar a área da queda e não permitir que fotos fossem tiradas dos corpos e escombros. "Se você não pode trazer meu marido e meu bebê de volta, por favor garanta que ninguém vai tirar fotos deles", teria dito a mulher. O helicóptero comercial caiu nos arredores da cidade de Calabasas, em 26 de janeiro de 2020.

Sobre o assunto Kobe Bryant morre em acidente aéreo

Viúva de Kobe Bryant processa empresa dona do helicóptero de acidente

Morte de Kobe Bryant completa um ano

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Desde que vi a foto [do cadáver de Kobe], fiquei atormentada pensando em quem a tirou. É enfurecedor que as pessoas em que confiei para proteger a dignidade de meu marido e filha abusaram de seus cargos para obter lembranças de suas mortes, como se ter fotos de seus restos os tornasse especiais", disse Vanessa em depoimento.

Ela afirma ter evidências de que ao menos 20 pessoas tiveram acesso às imagens. "Eu fico enojada ao pensar que policiais e bombeiros olharam fotos dos corpos do meu marido e minha filha sem qualquer motivo", declarou.

Vanessa diz ainda que tem constante receio de que as fotos sejam divulgadas na mídia. "Pelo resto da minha vida, uma destas coisas vai acontecer: fotos gráficas dos corpos de meu marido e filha vão viralizar na internet, ou vou continuar vivendo com medo de que isso ocorra", expressa.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags