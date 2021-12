Perto de retomada de negociações nucleares, EUA impõem sanções ao Irã

Os EUA impuseram nesta terça, 7, sanções seletivas a uma dezena de altos funcionários e organizações iranianas por violações flagrantes aos direitos humanos no Irã, em plena retomada das negociações para salvar o acordo nuclear - em 2018, o então presidente americano Donald Trump retirou o país do pacto. As medidas visam, sobretudo, as unidades especiais das forças de segurança encarregadas da manutenção da ordem (LEF) e a da luta contra o terrorismo (NPO), em razão da repressão a manifestantes, segundo um comunicado do Tesouro americano. O Irã criticou os EUA por impor novas sanções dias antes do início das negociações em Viena. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

