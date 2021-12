Parlamento da Alemanha elege Olaf Scholz chanceler e encerra mandato de Merkel

O Parlamento da Alemanha (Bunderstag) elegeu Olaf Scholz como o novo chanceler do país nesta quarta-feira, encerrando oficialmente o mandato de 16 anos de Angela Merkel à frente da maior economia da Europa. Entre os 736 parlamentares, uma maioria confortável de 395 votou "sim" para a nomeação de Scholz, ante 303 votos contrários e seis abstenções. Líder do Partido Social-democrata, o novo chanceler governará por meio de uma coalização de três legendas, ao lado do Partido Verde e do Partido Democratas Livres. Scholz, de 63 anos, ocupava os cargos de vice-chanceler e ministro das Finanças do país desde 2018. Advogado, entrou na política na década de 1970 e fez carreira no parlamento alemão.

Tags