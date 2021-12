Casamento gay e adoção de filhos por casais do mesmo sexo são aprovados no Chile

O Congresso chileno aprovou nesta terça-feira, 7, um projeto de lei que permite o casamento gay e a adoção de filhos por casais do mesmo sexo. O texto foi aprovado no Senado com 21 votos a favor, 8 contra e 3 abstenções. Anteriormente, na Câmara dos Deputados, ele passou com 101 votos a favor, 30 contra e 2 abstenções.

No Senado, a matéria foi aprovada com mudanças. Uma das restrições indicadas pelos senadores foi a limitação do número de pais de uma criança a apenas dois. No texto anterior, uma brecha permitia que a adoção fosse realizada por um grupo de pessoas.

Segundo o senador Pedro Araya, líder da comissão que sugeriu mudanças à proposta, as discrepâncias entre as duas Casas do Congresso estavam relacionadas a pontos como designação da filiação em documentos, direitos trabalhistas e atualização da lei de identidade de gênero, que, quando foi redigida, não contemplava o matrimônio gay.

No caso de filhos gerados por meio de técnicas de reprodução assistida, a filiação é limitada às duas pessoas que se submeteram ao processo. Continua sendo proibida a utilização de barrigas de aluguel.

Após analisar a proposta no último dia 23, nesta terça, a Câmara apoiou as mudanças propostas pelo Senado, desta vez com 82 votos a favor, 20 contra e 2 abstenções. Agora, o projeto aguarda a chancela do presidente Sebastián Piñera, que já sinalizou ser a favor da lei.

Durante o seu primeiro mandato, de 2010 a 2014, o atual líder chileno não estimulou a discussão em torno do casamento gay no Parlamento. Prestes a deixar a cadeira e com queda na popularidade, Piñera retomou o projeto enviado por sua antecessora, Michelle Bachelet.

"Devemos aprofundar o valor da liberdade, incluindo a liberdade de amar e de formar família com um ser amado", disse à época, outorgando caráter de urgência ao tema. Seu mandato termina em março de 2022.

Com a decisão, o Chile se torna a oitava nação latino-americana a garantir matrimônio igualitário. Países como Argentina, Colômbia, Costa Rica, Equador, México — em alguns estados —, Uruguai e Brasil já consideram legal a união homoafetiva.