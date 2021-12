Presidente de empresa nos EUA demite 900 funcionários por reunião no Zoom

O diretor-presidente da empresa Better.com, Vishal Garg, realizou uma demissão em massa durante uma reunião na plataforma Zoom, na última quarta-feira, 1°. Cerca de 9% dos funcionários da marca de hipotecas online, 900 pessoas, foram surpreendidas com o anúncio. A chamada com os trabalhadores durou apenas 3 minutos.

"Se você está nesta teleconferência, você faz parte do grupo azarado que está sendo demitido. Seu contrato aqui é rescindido com efeito imediato", disse Visual Garg na reunião. De acordo com a CNN Business, o empresário também teria informado que os funcionários poderiam esperar um e-mail do departamento de Recursos Humanos com mais informações sobre a demissão, como diretos a benefícios e indenizações.

O diretor financeiro da Better.com, Kevin Ryan, declarou que a decisão de realizar as demissões foi angustiante, especialmente pouco tempo antes das festas de fim de ano. O diretor, no entanto, afirmou que que ''um balanço patrimonial com poucas dívidas e uma força de trabalho reduzida e focada, nos permitiram entrar em um mercado de propriedade residencial em evolução radical”.

A empresa está indo bem em relação a recursos financeiros, após realizar a abertura do capital, na semana passada a Better.com lucrou cerca de US$ 750 milhões. A empresa está se preparando para registrar mais de US$ 1 bilhão no balanço patrimonial.

Segundo o diretor-presidente Vishal Garg, as demissões foram motivadas em razão da eficiência do mercado, desempenho e produtividade. "Esta é a segunda vez na minha carreira que faço isso e não quero fazer isso. A última vez que fiz isso, eu chorei", disse Garg na gravação.

Para a CNN, o diretor não apresentou emoção durante a declaração. Já a revista Fortune publicou que Garg teria acusado os funcionários de "roubar" colegas e clientes por serem improdutivos e trabalharem apenas duas horas por dia. Entre os trabalhadores demitidos, estava a equipe de recrutamento de diversidade, equidade e inclusão.

A empresa já teria se envolvido em outra polêmica trabalhista. Segundo a Fortune, Garg teria enviado um e-mail a um colaborador onde chamava o parceiro de "lento" e usava termos como "golfinho burro.

