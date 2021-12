Após conversa com aliados, Biden pede que Rússia busque diplomacia

Após conversa com aliados europeus, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e os outro líderes exortaram a Rússia a diminuir as tensões recentes e concordaram que a diplomacia é a única maneira de resolver o conflito em curso com a Ucrânia. Segundo comunicado, a busca é pela implementação dos Acordos de Minsk, que tratam sobre a questão no território ucraniano.

"Os líderes enfatizaram seu apoio à soberania e integridade territorial da Ucrânia. Eles concordaram que suas equipes permanecerão em contato próximo, inclusive em consulta com aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e parceiros da União Europeia, em uma abordagem coordenada e abrangente" para lidar com as atuais tensões, afirma o documento. Além de Biden, estiveram na conversa o presidente da França, Emmanuel Macron, a chanceler federal alemã, Angela Merkel, o primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Tags