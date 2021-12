Jovem alega que "não deveria ter nascido" e ganha processo contra médico da mãe

A britânica Evie Toombes, de 20 anos, processou o clínico-geral que atendeu sua mãe antes da gravidez. Ela sofre de uma má-formação na coluna e, por conta disso, precisa ficar conectada a tubos por longos períodos. À Justiça, a jovem alegou que o profissional da saúde não informou à mãe sobre a importância de tomar vitaminas importantes na gravidez. Ao vencer o processo, Toombes deve ganhar uma indenização milionária que ainda está sendo calculada, mas que cobrirá tratamentos médicos pelo resto de sua vida.

Ao jornal The Sun, a garota relatou que o médico, Philip Mitchell, não indicou que sua mãe, Caroline Toombes, tomasse ácido fólico. A vitamina é importante para o processo de formação do feto, antes da gravidez. Segundo a acusação, caso Caroline tivesse recebido a recomendação, a gravidez teria sido adiada e, provavelmente, a jovem não teria nascido.

Sobre o assunto Em abrigo, cachorro não contém alegria ao ser adotado

Após 21 anos, fotógrafo que perdeu a visão durante protesto em SP será indenizado

"Meu pai bate na minha mãe", escreve menina em pedido de socorro durante prova

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Evie Toombes foi diagnosticada com espinha bífida em novembro de 2001. Por conta da má formação, sua mobilidade é limitada. Com o tempo, Evie dependerá, cada vez mais, da cadeira de rodas. Ela também sofre de problemas intestinais e de bexiga.

No julgamento, a mãe de Evie relatou que foi até o consultório do médico planejar sua primeira gravidez. Segundo ela, eles teriam conversado sobre o uso de vitaminas, mas em nenhum momento foi discutida a importância do uso de ácido fólico para evitar malformações. “Ele me disse que não era necessário. Fui informada de que, se tivesse uma boa dieta anteriormente, não teria que tomar ácido fólico. Ele me disse para ir pra casa e ‘fazer muito sexo’, o que foi muito rude”, conta.

A defesa do médico, por sua vez, alega que a mulher já poderia estar grávida ao entrar em contato com o Dr. Mitchell. Além disso, o clínico na verdade teria indicado que se a mulher tivesse uma boa dieta, os suplementos seriam menos importantes. Ele nega que tenha dispensado o uso da vitamina.

A Suprema Corte de Londres, no entanto, deu razão a Evie. A jovem deve receber indenização milionária que deve cobrir seus gastos com a saúde pelo resto da vida.





Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui